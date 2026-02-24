Aleteia
La inculturación y la devoción a Guadalupe, según León XIV

pope-leo-xiv-mass-feast-our-lady-guadalupe-vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 24/02/26
En un mensaje a los participantes en un congreso teológico y pastoral sobre la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, el Papa León hace algunas advertencias sobre al inculturación

“La inculturación no equivale a una sacralización de las culturas ni a su adopción como marco interpretativo decisivo para el mensaje evangélico”, explica el Papa León XIV en un mensaje dirigido a los participantes en un congreso teológico y pastoral sobre la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, hecho público el 24 de febrero de 2026. Siete años después del Sínodo sobre la Amazonía, que había suscitado numerosas controversias sobre el riesgo de sincretismo, el pontífice peruano-estadounidense recuerda el imperativo de comprender las culturas locales manteniendo un sentido crítico respecto a ciertos aspectos de ellas que son incompatibles con el mensaje cristiano.

Tags:
evangelizacionpapa leon xivVirgen de Guadalupe
