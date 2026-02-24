La inculturación y la devoción a Guadalupe, según León XIV

“La inculturación no equivale a una sacralización de las culturas ni a su adopción como marco interpretativo decisivo para el mensaje evangélico”, explica el Papa León XIV en un mensaje dirigido a los participantes en un congreso teológico y pastoral sobre la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, hecho público el 24 de febrero de 2026. Siete años después del Sínodo sobre la Amazonía, que había suscitado numerosas controversias sobre el riesgo de sincretismo, el pontífice peruano-estadounidense recuerda el imperativo de comprender las culturas locales manteniendo un sentido crítico respecto a ciertos aspectos de ellas que son incompatibles con el mensaje cristiano.

"El Evangelio —y por consiguiente la evangelización— no se identifica con ninguna cultura particular, sino que es capaz de impregnarlas todas sin someterse a ninguna", explica León XIV, siguiendo a Pablo VI que había precisado este principio en su exhortación apostólica de 1975, Evangelii nuntiandi .

En la medida en que Jesucristo asumió "nuestra condición humana con todo lo que conlleva en su configuración temporal", León XIV insiste en que "la inculturación no es una concesión secundaria ni una mera estrategia pastoral, sino una exigencia intrínseca de la misión de la Iglesia". "Inculturar el Evangelio" significa, por tanto, "entrar con respeto y amor en la historia concreta de los pueblos, para que Cristo sea verdaderamente conocido, amado y acogido desde su propia experiencia humana y cultural".

Para el pontífice, "esto implica acoger los lenguajes, los símbolos, los modos de pensar, sentir y expresarse de cada pueblo, no solo como vehículos externos del anuncio, sino como lugares reales donde la gracia quiere habitar y actuar".

No “ canonizar” una cultura

“Ninguna cultura, por preciosa que sea, puede identificarse pura y simplemente con la Revelación ni convertirse en el criterio último de la fe”, insiste el Papa. Señala que “legitimar todo lo culturalmente dado o justificar prácticas, cosmovisiones o estructuras que contradicen el Evangelio y la dignidad de la persona” sería un callejón sin salida. Por el contrario, el Obispo de Roma enfatiza que toda cultura, como toda realidad humana, “debe ser iluminada y transformada por la gracia que brota del Misterio Pascual de Cristo”.

En la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, "no se canoniza una cultura ni se absolutizan sus categorías, pero tampoco se las ignora ni se las desprecia: se las acoge, se las purifica y se las transfigura para convertirse en un lugar de encuentro con Cristo", explica el Papa. Enfatiza que, por lo tanto, la inculturación no debe reducirse a una acomodación relativista ni a una adaptación superficial del mensaje cristiano.

Abrazar el ir “ contra la corriente ”

León XIV observó que "la transmisión de la fe ya no puede darse por sentada, sobre todo en los grandes centros urbanos y en las sociedades pluralistas, marcadas por visiones de la humanidad y de la vida que tienden a relegar a Dios a la esfera privada o a prescindir de él". Por lo tanto, instó a una "inculturación capaz de abordar estas complejas realidades culturales y antropológicas", manteniendo al mismo tiempo una distancia crítica respecto a ciertos patrones culturales que contradicen la fe cristiana.

El desafío central de la catequesis y de todo el apoyo pastoral es, por tanto, acompañar a cada cristiano hacia "una fe verdaderamente comprendida, abrazada y vivida de modo personal y consciente, incluso cuando esto signifique ir a contracorriente de los discursos culturales dominantes", insiste el Papa.