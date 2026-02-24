Educar: la responsabilidad moral detrás de los contenidos escolares

La reciente destitución de Max Arriaga, responsable de contenidos de los libros de texto gratuitos para niños de Primaria y Secundaria en México, reaviva el debate sobre el papel del Estado en la educación de niños y adolescentes. Más allá de la discusión inmediata, este episodio plantea una pregunta más profunda: ¿quién tiene la responsabilidad primaria de educar?

Educar nunca ha sido una tarea meramente técnica. En cada programa escolar, en cada libro de texto y en cada aula se transmite —de manera explícita o implícita— una determinada visión del ser humano.

Educar no consiste solo en transmitir conocimientos verificables con ciencia o datos. Implica acompañar, por medio de contenidos, procesos de maduración, despertar de la inteligencia

La respuesta es importante. Educar no consiste solamente en transmitir educación académica. Toda propuesta educativa comunica una determinada visión del ser humano. No se trata solo de matemáticas, historia o ciencias. Educar es ayudar a un niño a descubrir quién es y para qué está llamado en la vida.

Por eso, inquietarse por lo que contienen los libros escolares, en el fondo es el deseo de que la escuela contribuya auténticamente al crecimiento humano de los alumnos, respetando la complejidad de su desarrollo.

Núcleo doctrinal: los padres son los primeros educadores

La Doctrina Social de la Iglesia sostiene con coherencia que la familia ocupa un lugar insustituible en la educación: El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que los padres tienen la responsabilidad primaria en la formación de sus hijos (cf. nn. 2221–2231), una misión que brota del vínculo mismo que los une a ellos.

No se trata de una función delegada ni secundaria. En el ámbito familiar, el niño aprende las primeras nociones de confianza, responsabilidad, de respeto y de apertura al otro. Ahí, en lo cotidiano —en la mesa, en las conversaciones sencillas, en el ejemplo de cada día— se siembran las semillas más profundas de la vida. La escuela enseña mucho, sí. Pero el hogar forma el corazón.

En la misma línea, la declaración Gravissimum Educationis, subraya el derecho originario de los padres a elegir y participar activamente en la educación de sus hijos, un principio que la Iglesia considera esencial para la tutela de la humanidad.

La noble vocación del maestro

Reconocer el papel privilegiado de los padres en la educación no significa, en modo alguno, disminuir la misión del docente. La tradición cristiana ha visto siempre en el educador a un colaborador privilegiado en la formación de las nuevas generaciones.

Quien enseña no se limita a exponer contenidos: modela hábitos intelectuales, despierta la curiosidad e incentiva las preguntas y muchas veces, sin proponérselo, deja huellas profundas en la vida de sus alumnos. De ahí que la tarea educativa posea una dimensión auténticamente vocacional.

Por esta razón, la labor del maestro requiere una particular conciencia ética. Un buen docente deja huellas que duran toda la vida. Por eso mismo, quienes elaboran contenidos y quienes están al frente de un aula cargan con una responsabilidad enorme. No trabajan con números y estadísticas: trabajan con pequeñas persona en desarrollo. Cada tema, cada enfoque, cada palabra tiene impacto real en la forma en que los niños miran el mundo.

Claves de discernimiento para los padres hoy

Vale la pena hacerse preguntas sencillas: ¿qué está aprendiendo mi hijo?, ¿qué visión de la persona se le está presentando?, ¿esto le ayuda a crecer en libertad, en responsabilidad, en respeto por los demás?

No se trata de que los padres de familia se vuelvan expertos en todas las materias, sino en no delegar lo esencial. Los padres tienen el derecho y el deber de participar activamente en la educación de sus hijos. Es una tarea exigente, sí… pero también profundamente esperanzadora.

Porque, al final, la educación no es un campo de batalla, sino una obra compartida. Cuando familia y escuela caminan juntas —con respeto, con diálogo, con sincero deseo del bien de los niños— pasan cosas buenas. Muy buenas.

Las controversias educativas suelen encender debates intensos, pero también ofrecen la oportunidad de volver a lo esencial. La educación, en su sentido más profundo, es una tarea compartida que requiere confianza mutua, claridad de responsabilidades y un compromiso sincero con el bien de los niños.