"Hoy sí voy a descansar". Pones una película, te recuestas; pero mientras respondes mensajes y revisas Instagram, termina la película… y te sientes igual o más cansado

Con nuestro actual ritmo de vida y la hiperconectividad a la que nos hemos acostumbrado, suele ser difícil darnos un tiempo fuera para descansar realmente; y cuando decidimos hacerlo, valdría la pena cuestionarnos si en realidad estamos confundiendo distracción con descanso.

Muchas veces, cuando decimos que vamos a descansar, en realidad ese trata de un descanso activo o estimulación pasiva constante. A veces confundimos el verdadero descanso con cambiar de estímulo por uno menor.

Hiperconectividad: la dificultad de apagar

No es que no queramos descansar, es que ya no sabemos cómo desconectarnos. Vivimos en un entorno diseñado para mantenernos atentos. Cada notificación activa un pequeño sistema de alerta. Cada mensaje pendiente es una conversación abierta en nuestra mente. Cada “solo voy a revisar rápido” se convierte en varios minutos más de estimulación.

El problema no es únicamente el tiempo frente a la pantalla, sino el estado mental que genera: una vigilancia constante. Aunque estemos sentados viendo una película, nuestro cerebro sigue escaneando: ¿quién escribió?, ¿quién reaccionó a mi última historia? ¿qué pasó en el grupo?, ¿hay algo urgente en el trabajo?

La hiperconectividad nos acostumbró a la respuesta inmediata. Y esa inmediatez crea una sensación sutil de obligación permanente. Si no contesto, quedo mal. Si no reviso, me pierdo algo. Si me desconecto, ¿estoy siendo irresponsable? Conduciéndonos a lo que conocemos como FOMO y que en otros artículos hemos hablado al respecto y sus efectos en el cerebro.

¿Cómo es descansar de verdad?

Existen tres niveles en los que una persona puede encontrar descanso, ya que descansar no es llenar el tiempo de otra cosa más ligera, sino permitir que el tiempo esté vacío.

1 Descanso físico

Este tipo de descanso se refiere a dormir, cerrar los ojos, reducir luz y cualquier tipo de estímulo que nos impida entrar en descanso real.

2 Descanso mental

Para lograr que nuestra mente descanse es necesario no procesar información constantemente, tener espacios sin ningún tipo de pantallas.

3 Descanso emocional y espiritual

Silencio, hacer oración, ya sea por medio de la contemplación, la escritura o la imaginación.

El día a día para recuperar el descanso intencional

Si sientes que no descansas del todo, prueba estos pequeños cambios de tu vida cotidiana

Ve una película sin celular en la habitación.

Pon el teléfono en modo avión una hora al día.

Practica el “monotasking”.

Camina sin audífonos.

Establece microespacios de silencio durante el día

Crea rituales reales de cierre del día, como este sugerido por Aleteia.