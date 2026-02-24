Aleteia conoció el taller que elabora vestiduras litúrgicas destinadas al papa León XIV. Sus creadores revelan la razón de la profunda preparación que se requiere al hacer las prendas que serán usadas por el Santo Padre en las misas solemnes

Todos ven los ornamentos del Papa León XIV y descubren con asombro su belleza. Pero, pocos conocen la compleja riqueza espiritual que se esconde detrás de su elaboración. Aleteia la descifra con una sastrería especializada en vestidura papal.

La Santa Sede es particularmente rigurosa en lo que se refiere a la confección de las vestiduras litúrgicas, porque se trata de la ropa que vestirá al Pontífice para una solemnidad en la cual estará nada menos que en presencia de Cristo.

Una de las sastrerías a cuyas manos se confía la elaboración de estas prendas es Agorà Atelier, una sastrería eclesiástica guiada principalmente por el artista italiano Federico Toniolo y el Doctor venezolano, Leonardo Cardoza.

Fue en su taller donde se confeccionaron las vestiduras que usó León XIV en la primera nochebuena de su pontificado. Fue con la ropa que elaboraron sus manos con la que celebró el nacimiento del Niño Jesús y otras solemnidades.

Europa y América en la vestidura del Papa

Aleteia conversó con los corazones de quienes hacen arte en Agorà Atelier, a fin de explorar y conocer los detalles del curioso proceso que hay detrás de la elaboración de las vestiduras usadas por el Papa en las misas. ¿Pero quién las elabora?

Nacido en el Veneto, el italiano Federico Toniolo es el cerebro de la sastrería. Cuenta con formación en filosofía, teología y arte sacro.

Hace equipo con un sudamericano. Un caballero nacido en Trujillo, la misma tierra del “médico de los pobres”, el querido santo venezolano, José Gregorio Hernández.

Se trata de Leonardo Cardoza, con quien comparte una sólida formación teológica, a partir de su doctorado en sagrada Liturgia obtenido en Roma.

Juntos supervisan la confección de cada pieza que usará el Papa, tomando en cuenta la solemnidad en particular, los colores litúrgicos, la fecha y la intención espiritual de cada una de ellas. Nada es por azar o casualidad.

Dos décadas de tejidos con intención sacra

El atelier cuenta con una rica historia, labrada desde su fundación hace casi dos décadas, en 2009. Sus fundadores le explican a Aleteia que “nace como un laboratorio donde el estudio tenaz y el diseño cuidadoso ofrece innovación, creatividad e investigación”.

De hecho, incluso su nombre reviste una profunda identidad. “Proviene del griego ἀγορά, que quiere decir ‘plaza’, el lugar donde las personas se encuentran, discuten y donde nacen las ideas, como en la antigua filosofía griega”.

El trasfondo de ello es igual de interesante y complejo. Argumentan que “la liturgia requiere su propia poética; es decir, un lenguaje sagrado, hecho de gestos y palabras, símbolos y fragancias, colores y figuras, a diferencia de otras formas de comunicación humana o arte, porque nos introduce al ‘Misterio’”.

En efecto, durante varios años, Agorà Atelier Roma ha sido un laboratorio del arte litúrgico y su noble belleza, como lo indica y lo pide el Concilio Vaticano II (Sacrosanctum Concilium § 34), explican.

Usan fibras específicas para cada prenda

Por esa razón, priorizan “el uso de fibras nobles y naturales para sus colecciones, 100% producción italiana de primera calidad. Además, la mayoría de las telas se tejen en exclusiva para nuestro Atelier, pensando en el sentido teológico de la liturgia”.

Tal como se esperaría, cada pieza se elabora como prenda única, tomando en cuenta su destino. “Nuestro laboratorio es de tipo artesanal. No somos una cadena de producción, sino que cada ornamento en modo singular es estudiado y personalizado según las exigencias y las circunstancias litúrgicas”.

La elaboración responde a un necesidad espiritual y a un orden explícitamente solicitado por la Iglesia católica en sus normas. Muestra de ello son las indicaciones del Código de Derecho Canónico.

En su numeral 284, el documento oficial establece que: “Los clérigos han de vestir un traje eclesiástico digno, según las normas dadas por la Conferencia Episcopal y las costumbres legítimas del lugar”.

Mientras que, más adelante, en el numeral 929 se recuerda que “al celebrar y administrar la Eucaristía, los sacerdotes y los diáconos deben vestir los ornamentos sagrados prescritos por las rúbricas”.

Se requiere una preparación espiritual

Existe una profunda formación en quienes elaboran vestiduras y ornamentos litúrgicos. Pero, se requiere más que manos precisas para elaborar una prenda que se usará para glorificar a Dios y santificar en su Nombre.

“Nuestra preparación espiritual nace, por supuesto, como la de cada cristiano, en el encuentro personal con Cristo”, detallan en Agorà Atelier.

“La teología litúrgica, el arte y la expresión sagrada son nuestro punto de partida para idear y realzar cada uno de nuestros ornamentos, especialmente cuando se trata del Santo Padre”, explican.

Sin embargo, matizan con humildad que “no dejan de ser menos importante cada uno de los sacerdotes y fieles cristianos que se confían a nuestras ideas y nuestras manos para la confección de las vestiduras litúrgicas”.

“Cada ornamento expresa la belleza de Cristo”

“Hablar sobre la confección de ornamentos especiales para el Santo Padre es, ante todo, un privilegio para nosotros, del cual a Dios le estamos siempre agradecidos, y por supuesto, agradecidos con él en persona, de quien sabemos que aprecia nuestro trabajo”, confiesan.

También destinan palabras a la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Santo Padre: “Cada ornamento elaborado para el Papa está lleno de mucho significado, no solo por la imagen pública que él representa al ser el Vicario de Cristo en la tierra, sino también por la importancia que tiene para nosotros, que cada ornamento exprese la belleza de Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote”.

“Por ejemplo con la Coll. Salus Populi Romani, que el Papa León XIV utilizó durante las ceremonias de fin de año, fue diseñada y creada inspirándonos en elementos arquitectónicos de las cuatro Basílicas Papales de Roma”, le confían a Aleteia.

Detallan sobre estas piezas que usó el Papa León, que en ellas “destacan los elementos decorativos de la Basílica de Santa María Mayor, como por ejemplo la estrella de ocho puntas y la cruz distintiva de María, Salus Populi Romani (salvación del pueblo romano)”.

Por ende, agregan, “nuestro atelier no solo desarrolla el arte litúrgico de los ornamentos en Roma, sino en toda Italia en el mundo entero, como se puede ver a través de nuestro sitio web Agorá Atelier y nuestra presencia en Instagram”.

¿Por qué se procura belleza en las vestiduras?

La Iglesia Católica busca que las vestiduras litúrgicas estén en sintonía con los símbolos de santidad, la hermosura de los ritos y la figura misma de Jesucristo, porque buscan honrar a Dios y dejar patente la sacralidad de cada acción hacia Él.

El Catecismo es particularmente claro al explicar las razones detrás de la meticulosa elaboración de las prendas litúrgicas. El numeral 1145 insiste en ello. Lo hace al señalar que “una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos”.

De esta forma, se encarna la santificación de los elementos de la cultura humana de modo que sean un auténtico vehículo de la gracia. Por ende, hay una profunda pedagogía en el símbolo, al desear que ¡todo honre a Dios!