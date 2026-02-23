Luz verde para las obras del nuevo cuartel de la Guardia Suiza

Luz verde para la construcción de la futura cuartel de la Guardia Suiza dentro de los muros del Vaticano. La Santa Sede dio su visto bueno hace unos días al proyecto impulsado por una fundación suiza, tras seis años de estudio. Las obras deberían comenzar en 2027

Iniciado en 2019, el proyecto de construcción de la Guardia Suiza ha dado un nuevo paso adelante. Tras quedar en suspenso durante el Jubileo de 2025 y ralentizarse por el cambio de pontificado, finalmente ha recibido el visto bueno de la Santa Sede y pronto debería obtener el de la UNESCO, indispensable dado que la Ciudad del Vaticano pertenece al patrimonio mundial reconocido por la organización. El proyecto es ambicioso: prevé que los actuales edificios de la Guardia Suiza, situados a los pies del Palacio Apostólico, sean casi totalmente demolidos. Inadecuados y obsoletos, actualmente no permiten acoger dignamente a los soldados, sobre todo teniendo en cuenta que Francisco aumentó su número en 2018, pasando de 110 a 135.

Se conservará la fachada exterior del cuartel, a pocos metros del Palacio Apostólico, pero el nuevo conjunto, que pasará de tres a cinco plantas, permitirá crear 81 habitaciones individuales, 18 habitaciones dobles, 11 estudios para los suboficiales y 21 apartamentos para las familias. Todo ello se ubicará en un cuartel moderno, una evolución indispensable para que los miembros del ejército papal puedan residir y trabajar adecuadamente en esta pequeña zona del territorio del Vaticano conocida como el "Barrio Suizo".

El objetivo es que las obras del cuartel comiencen en 2027. "Nos importa mucho", subraya Jean-Pierre Roth, presidente de la Fundación encargada de la construcción, quien recuerda que el 6 de mayo de 2027 se celebrará el 500 aniversario del Saqueo de Roma y del sacrificio de 147 guardias suizos que murieron defendiendo al Papa Clemente VII. "Es un momento muy importante para la Guardia Suiza", insiste Jean-Pierre Roth, quien desearía que ya hubiera "señales tangibles" del inicio de las obras en esa fecha.

El único inconveniente es que la Fundación anuncia un aumento muy importante de los costos de construcción, que pasan de 45 millones de francos suizos (49 millones de euros) a casi 70 millones de francos suizos (76 millones de euros). Esto se debe a la incorporación de varios gastos adicionales, en particular el mantenimiento de la fachada exterior original, que no figuraba en el proyecto inicial, y la reparación del Passetto, el camino de guardia que pasa por encima del cuartel. A esto se suma un aumento de los costos de construcción en Italia, estimado en 11 millones de francos suizos, y una provisión de 5 millones de francos suizos para hacer frente a otros posibles costos imprevistos.

La Fundación para la construcción del cuartel ya había recaudado los 45 millones de francos suizos previstos en el presupuesto inicial. La Confederación Suiza y los cantones contribuyeron con un 20 %, las fundaciones financiaron el 32 % de la suma, la Iglesia suiza el 10 % y los donantes privados el 34 %.

Ahora cuentan con nuevas donaciones para alcanzar la cifra de 70 millones de francos suizos. Y para hacer frente a este importante reto, la Fundación tiene previsto recurrir por primera vez a una campaña de recaudación de fondos fuera del territorio nacional.