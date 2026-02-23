La captura de un narcotraficante en Jalisco desató una ola de violencia en gran parte del país. En este contexto, la Iglesia ha llamado a la paz y ha encontrado formas de acompañar a la población y orar comunitariamente

El domingo 22 de febrero de 2026 se presentó una nueva ola de violencia en México. Tras la captura de Nemesio Oseguera "El Mencho", líder del cartel de la droga más grande del país, por parte de la Secretaría de la Defensa, se presentaron bloqueos y hechos violentos en 20 de las 32 entidades de la nación. Cinco estados han activado el código rojo debido a los enfrentamientos e incendios de negocios y vehículos.

En este contexto de violencia que paralizó ciudades -principalmente de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas- la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que lamenta los sucesos y llama a los fieles a unirse en oración por el restablecimiento de la paz en el país.

El documento publicado llama a "reforzar las medidas de seguridad personal y comunitaria", "resguardarse y evitar desplazamientos"; asimismo, llaman a intensificar la oración por la paz:

"Que nuestra oración sea una súplica confiada a Jesucristo, Señor de la historia, y Príncipe de la Paz; pero también, compromiso para ser sembradores de reconciliación y fraternidad".

"En comunión como Iglesia que sufre, ora y espera" los obispos encomendaron al país a la intercesión de la Virgen de Guadalupe.

Por otro lado, diferentes iniciativas de la Iglesia llamaron a la oración virtual y comunitaria del rosario, tales como el Diálogo Nacional por la Paz o Rosario Milagro por México.

En redes sociales, circularon videos de sacerdotes dando la bendición con el santísimo desde las azoteas de sus parroquias para implorar por la paz.

En Jalisco

Por su parte, el Cardenal José Francisco Robles, de la Arquidiócesis de Guadalajara, también llamó a la ciudadanía a prestar atención y seguir las instrucciones de las autoridades y pidió la intercesión de la Virgen de Zapopan "para que no haya vidas de personas inocentes que lamentar, y retorne la tranquilidad en nuestro territorio".

Esta Arquidiócesis corresponde al estado de Jalisco, donde fue capturado y abatido el narcotraficante. Dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno local informó el domingo por la tarde de 44 incendios de vehículos y negocios; y también dió cuenta de otros 21 municipios del estado en los que hubo reportes de incendios y enfrentamientos.

En Jalisco, muchas de las parroquias optaron por celebrar la misa dominical a puerta cerrada y las que celebraron con regularidad reportaron asistencia mínima, según informó la Arquidiócesis. Centros comerciales, supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias e instalaciones deportivas también cerraron sus puertas. Algunos vuelos de diversas aerolíneas fueron suspendidos, principalmente los dirigidos hacia Puerto Vallarta. Partidos de futbol de la liga MX también fueron suspendidos, así como el sistema de transporte público.