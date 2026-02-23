Cuaresma: Esto es lo que no se debe hacer en este tiempo

Aunque se nos dice constantemente lo que debemos hacer, no solemos pensar en lo que no debemos hacer durante el tiempo santo de Cuaresma

La Cuaresma es un tiempo sagrado en el calendario de la Iglesia que nos llama a renovar nuestra vida espiritual y a dedicarnos a hacer oración, al ayuno y la limosna.

Técnicamente hablando, el rito romano de la Iglesia católica no tiene muchas normas oficiales sobre la Cuaresma. En Estados Unidos, hay dos días de ayuno (Miércoles de Ceniza y Viernes Santo) y varios días de abstinencia de carne (los viernes, además de los dos días ya mencionados).

Aparte de eso, eres libre de hacer lo que quieras con el tiempo que Dios te ha dado.

Sin embargo, es importante señalar que lo que la Iglesia prescribe es lo mínimo indispensable. Aunque no estamos obligados a hacer nada más, todos los santos que nos han precedido nos animan a hacer algo más.

Si quieres algunos consejos sobre lo que no debes hacer (una especie de «vía negativa»), aquí tienes algunas cosas que debes tener en cuenta:

1 COME LO QUE QUIERAS, TODO LO QUE QUIERAS, EN CUALQUIER MOMENTO

Esto puede parecer de sentido común, pero especialmente durante la Cuaresma no debemos excedernos en la comida. Puede que no entendamos cómo la alimentación está relacionada con nuestra vida espiritual, pero es cierto. Somos seres humanos, lo que significa que tenemos un cuerpo y un alma unidos entre sí.

Lo que hacemos con nuestro cuerpo afecta a nuestra alma. Si comemos en exceso durante la Cuaresma, nuestra alma sufrirá.

2 VE TODO LO QUE QUIERAS EN NETFLIX

No hay nada intrínsecamente malo en ver programas de televisión y películas durante la Cuaresma, pero, de nuevo, la Cuaresma es un tiempo de sacrificio, por lo que debemos usar nuestro tiempo sabiamente y considerar cuál podría ser una buena línea que no debemos cruzar.

Este mismo principio podría aplicarse a la música. Considera la posibilidad de aumentar el tiempo de silencio absoluto durante estos 40 días.

3 NO RECES EN ABSOLUTO

Una de las partes fundamentales de la Cuaresma es rezar, y si no tenemos el hábito de rezar todos los días, deberíamos crearlo.

No tiene por qué ser una hora santa cada día, sino que puede ser tan sencillo como 15 minutos al día.

Todos podemos encontrar 15 minutos.

Otra opción es no fijar una cantidad de tiempo específica, sino prometerle a Dios y a ti mismo que te sentarás con las Escrituras durante unos minutos. Abre tu Biblia y dedica un tiempo a leer una sección o incluso solo un versículo. Quizás no preocuparte por el tiempo te motive más a ser constante.

4 NUNCA PIENSES EN LA PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS

Aunque el Domingo de Pascua era el objetivo final de la vida de Jesús, él eligió llegar hasta allí a través de una crucifixión agotadora. Es un hecho que no podemos negar. Lo que esto significa para nuestra vida espiritual es que debemos pensar y meditar sobre el sufrimiento y la muerte de Jesús, y sobre cómo nosotros también debemos pasar por un período de sufrimiento antes de cosechar los frutos de la resurrección.