¡Ahora es la iglesia más alta del mundo!

<em>Con la colocación de la última pieza en la cruz de su torre central, la Sagrada Familia de Barcelona alcanza ya los 172,5 metros, consolidándose como la iglesia más alta del mundo</em>

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

Con la última pieza colocada en la cruz de su torre central, la Sagrada Familia alcanza los 172,5 metros y se convierte oficialmente en la iglesia más alta del mundo. Un hito espectacular para este emblemático monumento barcelonés, concebido por Antonio Gaudí hace más de 140 años, pero cuya finalización aún está por llegar.

El viernes 20 de febrero, cientos de personas se congregaron para presenciar las impresionantes maniobras de una enorme grúa amarilla. Esta elevó una estructura monumental de 17 metros de altura y 13,5 metros de ancho hasta la cima de la Torre Jesucristo, la más alta de las 18 torres planificadas, bajo la atenta mirada de trabajadores suspendidos de arneses.

¿Estuvo León XIV presente el 10 de junio para la bendición?

La cima de la basílica, ya el edificio más alto de la ciudad, se encuentra ligeramente por debajo de la colina de Montjuïc, que se eleva hasta los 177 metros, según los deseos de su devoto creador católico, quien no quiso sobrepasar lo que consideraba la creación de Dios. Ha arrebatado el récord de la iglesia más alta del mundo a la Catedral de Ulm, en Alemania.

Pero los andamios aún rodean la torre. Se irán retirando gradualmente para la bendición de la torre, prevista para el 10 de junio, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí . Se espera incluso la asistencia del Papa León XIV, aunque aún no ha confirmado su asistencia.

La colocación de la cruz supone un gran paso adelante en la construcción del monumento de pago más visitado de España (4,8 millones de entradas vendidas en 2024), un proyecto que ha vivido muchos altibajos desde que Antoni Gaudí se hizo cargo del proyecto en 1883. Fuentes cercanas a la basílica, sin embargo, creen que las obras principales podrían completarse en unos diez años.

Gaudí, "un arquitecto brillante y cristiano consecuente"

Antonio Gaudí, declarado venerable en 2025, consideraba la Sagrada Familia "la misión que Dios le había confiado". Dedicó más de 40 años de su vida a la construcción de la basílica, con sus 18 torres, un proyecto monumental de 4.500 metros cuadrados, considerada una obra maestra arquitectónica. Este "templo", cuya finalización está prevista para junio de 2026, combina el gótico español tardío, el modernismo catalán y el art nouveau, y fue consagrado por Benedicto XVI el 7 de noviembre de 2010.

El papa alemán describió a Antonio Gaudí como "un arquitecto brillante y un cristiano coherente". Rindió homenaje a su arte, inspirado en "los tres grandes libros que lo nutrieron como hombre, como creyente y como arquitecto: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el libro de la Liturgia".

Gaudí, enfatizó Benedicto XVI en su homilía, "unió la realidad del mundo y la historia de la salvación. […] Y logró lo que hoy es una de las tareas más importantes: superar la división entre la conciencia humana y la conciencia cristiana, entre la existencia en este mundo temporal y la apertura a la vida eterna, entre la belleza de las cosas y Dios, que es Belleza".

Según el Dicasterio para las Causas de los Santos, este cristiano "convencido y practicante" llevó una vida espiritual y moral "fuera de lo común, con algunos rasgos de vida mística". "Afrontó obstáculos y dificultades con valentía y confianza en Dios", soportando "la envidia y los celos, así como la amargura de la derrota por obras inconclusas o incompletas".

Conoce el interior de la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona: