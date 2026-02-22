Aleteia
Aleteia Family
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) “Vendida como mercancía. Hoy soy libre”

Guillermo Arévalo - Anna Ashkova - publicado el 22/02/26
El testimonio de Amy revela la tragedia del tráfico de personas y cómo la fe y la solidaridad restauran la dignidad humana

CUARESMA 2026

Amy creció en Edo, Nigeria, rodeada de pobreza y sufrimiento. Lo que parecía una oportunidad se convirtió en una pesadilla: engañada, obligada a prostituirse y atrapada en redes de trata en Europa, vivió violencia, control y miedo. Hoy relata a Aleteia cómo recuperó su libertad, dignidad y esperanza gracias a la ayuda de quienes trabajaron por su liberación.

