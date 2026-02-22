En una vida cotidiana ajetreada y cargada de emociones, la pareja puede verse rápidamente abrumada por el cansancio, los hijos y la gestión del día a día. Por ello, reconectar se vuelve esencial

"Por la noche estoy agotada, sé que me espera un segundo día de trabajo, el de cuidar a mis hijos. Es estupendo, pero tengo la sensación de que acaparan tanto mi atención que ya no tengo tiempo para mi marido. Una vez que los niños se acuestan, repasamos las tareas administrativas en pareja y luego nos dedicamos a nuestras actividades personales (leer, ver series, cocinar...) para intentar desconectar del día", explica Verónica.

En medio de la rutina

© Prostock-studio | Shutterstock

Esta rutina diaria ilustra bien el reto al que se enfrentan muchas parejas: tras un día ajetreado, cada uno vuelve a casa con sus experiencias, sus emociones y, a veces, sus dificultades. Si bien es natural tomarse un tiempo para descansar, volver a conectar con la pareja es igualmente importante. "A menudo vivimos la vida del otro por poder cuando no estamos juntos. Compartir nuestras experiencias nos permite comprender mejor el punto de vista del otro.

Trabajar la relación es esencial: de lo contrario, la vida se reduce a una lista de tareas o a la resolución de problemas, sin nada que realmente cree confianza o espíritu de equipo", explica Bérengère de Charentenay, consejera matrimonial y familiar en Morbihan, y añade que "al igual que un músculo, la relación necesita mantenerse". Y para lograrlo, invita a plantearse la siguiente pregunta: ¿Cómo me gusta reconectar?

Rituales que nutren la pareja

Al igual que la oración de los cinco dedos —hola, perdón, por favor, gracias, te quiero—, la especialista propone algunas formas sencillas pero poderosas de reconectar y nutrir la relación de pareja. "Se pueden distinguir varios tipos de comunicación. El cara a cara permite compartir información, opiniones, conocimientos, lo que se vive a diario o los proyectos. El corazón a corazón sirve para expresar las emociones con palabras.

El cuerpo a cuerpo pasa por el tacto, los besos, las caricias. Y, por último, la comunicación alma a alma permite compartir la intimidad más profunda, los ideales y la espiritualidad", detalla la experta, precisando la importancia de ritualizar estos pequeños reencuentros en pareja. "Pero hay que tener cuidado de no "institucionalizar" demasiado estos momentos, para que no se conviertan en una obligación ni en una fuente de cansancio", advierte.

Un tiempo en pareja

En casa de Sofía y Pierre, esto se traduce en aperitivos los viernes por la noche en el restaurante que hay debajo de su casa. "Es nuestro momento. Podemos repasar la semana, hablar de lo más destacado y de ideas para el fin de semana. Rara vez podemos sentarnos juntos durante la semana, así que aprecio aún más estos momentos", afirma ella. En casa de Mariana y Samuel, son las confidencias en la cama, una vez apagadas las luces y acostados los niños, las que transforman a la pareja. "Es curioso lo bien que sienta charlar en el silencio de la noche", sonríe la joven.

Por su parte, Elena cuenta: "En mi familia, la cocina siempre ha ocupado un lugar importante. Todavía recuerdo que podíamos charlar con mi hermana o mi madre durante horas mientras tomábamos una infusión. Con Jacques, reproducimos naturalmente esta costumbre, lo que nos permite hablar no solo de nuestro día, sino también de otras cosas que nos preocupan o nos alegran".

Oración y unión

PeopleImages | Shutterstock

Maylis y Paul, por su parte, se conectan durante su tiempo de oración con su comunidad. "Nos reunimos todos los miércoles para rezar, pero también para hablar de diferentes temas de la vida cotidiana. Es reconfortante", explica Maylis, confiada en que, durante la semana, se comunican con pequeñas notas cariñosas que dejan aquí y allá en el apartamento. "Incluso un simple "gracias por vaciar el lavavajillas". "Me alegra el corazón", confiesa la joven.