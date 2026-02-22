“La penitencia nos da fuerza para superar las limitaciones”

Antes de comenzar la oración del Ángelus, León XIV advirtió contra los "caminos de satisfacción" fáciles que propone Satanás. No son más que "pobres sustitutos de la alegría para la que estamos hechos, advirtió en este primer domingo de Cuaresma.

Jesús "siente el peso de su humanidad" en el desierto, explicó el Papa al comentar el evangelio del día antes de la oración del Ángelus como cada domingo, en el que Cristo es tentado por Satanás. "Él experimenta el mismo cansancio que todos sentimos en nuestro camino y, al resistir al demonio, nos muestra cómo vencer las artimañas y las trampas", subrayó al hablar sobre la importancia de la penitencia ante la plaza de San Pedro bañada por el sol.

La Cuaresma es "un camino exigente", reconoció el pontífice, subrayando el riesgo de desanimarse o "dejarse seducir por caminos de satisfacción menos fatigosos, como la riqueza, la fama y el poder". Estos no son más que "pobres sustitutos de la alegría para la que estamos hechos", advirtió.

Para superar estas tentaciones, León XIV aconsejó no temer hacer penitencia. En la tradición cristiana, este acto de arrepentimiento suele asociarse con actos de privación. "Al hacernos conscientes de nuestras limitaciones, la penitencia nos da la fuerza para superarlas", declaró el sucesor de Pedro.

Por lo tanto, el pontífice aconsejó practicar la penitencia "generosamente, con la oración y las obras de misericordia". También aconsejó "dar paso al silencio apagando un poco los televisores, las radios y los teléfonos inteligentes".