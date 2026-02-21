Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Historias que inspiran
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Santo Toribio de Mogrovejo: pastor de pastores

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 21/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Jurista, misionero y arzobispo de Lima, su vida demuestra que la santidad también se construye en el servicio cotidiano y en la defensa de la dignidad humana

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

En el siglo XVI, cuando América vivía profundas transformaciones culturales y religiosas, surgió un pastor que no gobernó desde un escritorio, sino caminando entre su pueblo. Santo Toribio de Mogrovejo dedicó su vida a evangelizar, formar comunidades y proteger a los más vulnerables, dejando una huella decisiva en la Iglesia latinoamericana.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
america latinamisionerosantosvideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día