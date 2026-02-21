(VIDEO) Santo Toribio de Mogrovejo: pastor de pastores

Ayudo a sembrar esperanza
En el siglo XVI, cuando América vivía profundas transformaciones culturales y religiosas, surgió un pastor que no gobernó desde un escritorio, sino caminando entre su pueblo. Santo Toribio de Mogrovejo dedicó su vida a evangelizar, formar comunidades y proteger a los más vulnerables, dejando una huella decisiva en la Iglesia latinoamericana.