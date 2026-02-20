(VIDEO) Cuando el alma se enfría: señales de que necesito volver a Dios

El pecado no siempre comienza con grandes caídas; a veces inicia con una fe que se vuelve rutina...

La Cuaresma no empieza en el calendario, empieza en el corazón. Y uno de los mayores riesgos espirituales no es el escándalo público ni la crisis evidente, sino algo más silencioso: el enfriamiento interior. Cuando la oración se vuelve automática, la Misa una costumbre y Dios una idea lejana, el alma comienza a apagarse sin hacer ruido.

