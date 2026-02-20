Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Curiosidades
Viajes
Cultura e Historia
Espiritualidad
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Cuando el alma se enfría: señales de que necesito volver a Dios

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 20/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El pecado no siempre comienza con grandes caídas; a veces inicia con una fe que se vuelve rutina...

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

La Cuaresma no empieza en el calendario, empieza en el corazón. Y uno de los mayores riesgos espirituales no es el escándalo público ni la crisis evidente, sino algo más silencioso: el enfriamiento interior. Cuando la oración se vuelve automática, la Misa una costumbre y Dios una idea lejana, el alma comienza a apagarse sin hacer ruido.

Te puede interesar :El mejor platillo y la mejor receta para esta cuaresma

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
cambiocuaresmadiosvideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día