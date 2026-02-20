¿Soltería permanente? a veces es Dios quien elige por ti

La vocación específica Dios nos la regala para santificarnos; y la soltería es una forma de vida incomprendida que, a veces, Dios a elegido para algunos.

No siempre entenderemos los caminos de Dios. De lo único que podemos estar seguros es de que, lo que Él nos envíe, siempre será lo mejor para cada uno. Y entre esas elecciones está la vocación específica (CEC 898) con la que nos santificaremos. Sin embargo, aunque no es propiamente una vocación, la soltería es una opción que cada vez es más frecuente.

Dios eligió por ti

Por supuesto, vivir la soltería significa que la persona aún no sabe qué vocación seguirá: el matrimonio, el sacerdocio o la vida consagrada, sobre todo si es muy joven. Porque somos solteros desde que nacemos hasta que elegimos el modo en el que viviremos el resto de nuestra vida.

Sin embargo, cuando pasan los años, sucede que algunas personas nunca se casaron ni fueron llamadas a la vida religiosa. Y, curiosamente, cada vez hay más de ellas y no porque no quieran casarse, sencillamente se enfocan en otros intereses, o tal vez sí lo habían considerado, pero no llegó la persona ideal.

Cabe aclarar que ser soltero significa no tener pareja ni vivir un matrimonio de hecho. El soltero vive en castidad, guardándose en celibato.

Pero hay ocasiones en las que Dios elige por nosotros. Por eso, conservarse soltero toda la vida quizá no es una decisión tomada a propósito, sino que, sutilmente, el Señor ha insinuado a la persona que le conviene no casarse.

El soltero por excelencia

Esta situación puede provocar amargura en ciertas personas porque no han descubierto la riqueza de su libertad, sobre todo porque pueden dedicarse al servicio de Dios sin ataduras. San Pablo - que tampoco se casó - aclara:

Mi deseo es que todo el mundo sea como yo, pero cada uno recibe del Señor su don particular: unos este, otros aquel. A los solteros y a las viudas, les aconsejo que permanezcan como yo (1 Cor 7, 7-8).

Lo que dice san Pablo es muy cierto: cada uno recibe del Señor su don particular, por eso, no todas las personas sirven para contraer matrimonio, por mucho que el mundo vea aún como bichos raros a quienes viven en completa castidad.

Jesús, el soltero por excelencia, nos puso la muestra: vivir con libertad y responsabilidad no significa ser aburrido. Por el contrario. La vida se goza de diferente manera y se encuentra la plenitud en la entrega a los demás.

Soltería no significa soledad

Entregarse al servicio del Señor es lo más maravilloso que puede ocurrirle al ser humano. Hay muchas satisfacciones en ello, por eso, entender a tiempo que permanecer soltero no es ninguna tragedia evitará que, por miedo a la soledad, se tomen malas decisiones.

Porque el soltero no tiene una pareja, pero puede vivir rodeado de familia y amigos. Sin embargo, lo más importante es mantener la vista en el cielo, porque solo dando sentido a esa elección especial que hizo Dios de ti, debe retribuirse con total fidelidad.