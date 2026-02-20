Salud mental: cuando TikTok se vuelve consultorio digital

<em>Hoy muchos están aprendiendo sobre su salud mental a través de TikTok. Pero… ¿puede un algoritmo sustituir el proceso terapéutico? Un especialista respond</em>e

Durante los últimos años, hemos sido testigos de los altos índices de personas que sufren ansiedad, depresión y estrés, entre otros trastornos. De modo que, el tema de la salud mental se ha convertido en un foco rojo para los especialistas de la salud. Al día de hoy encontramos diversa información sobre el tema en redes como TikTok, supliendo en muchos casos la terapia cara a cara con un terapeuta.

El fenómeno no es que las personas en TikTok hablen de salud mental —eso es positivo— sino que se está convirtiendo en sustituto de la terapia. De modo que debemos prestar atención al contenido que recibimos respecto a la salud mental. Ya que no es un juego y debe tratarse de la manera correcta.

TikTok, un consultorio digital

Aleteia entrevistó al psicólogo Enrique Pacheco, quien explicó la manera en la que las personas interpretan sus propias emociones o diagnósticos a través de contenido digital.

"TikTok puede influir en la forma en la que las personas se perciben a sí mismas o incluso puede llegar a provocar que la gente tienda a autodiagnosticarse. Porque la inmediatez de los contenidos en videos cortos están diseñados para enganchar a la audiencia", explico Enrique.

Un autodiagnóstico sin contexto

Según el experto, "en muchas ocasiones los creadores tienden a exagerar algunos de los síntomas, generando que las personas se enganchen fácilmente con algún diagnóstico".

Antes de autodiagnosticarte algún trastorno o condición, es importante consultarlo con un especialista quien pueda corroborar y darte el acompañamiento adecuado, abordando el problema desde la raíz.

El algoritmo que confirma lo que temes

A su vez, el psicólogo Enrique Pacheco hizo mención del cuidado que debemos tener al consumir este tipo de contenido, ya que “el mismo algoritmo te empieza a bombardear con contenido de cierta temática en común”.

Incentivando a la gente a etiquetarse en algún trauma o de un trastorno mental, por ejemplo si buscas ansiedad, TikTok te dará más ansiedad. De modo que nos etiquetamos y solo buscamos ayuda mediante videos y -aunque como fuente de información no está mal-, debemos de ser precavidos con las medidas que tomamos.

La visibilización de la salud mental

Hoy gracias a las redes sociales como TikTok, podemos acceder a casi cualquier tipo de información. Esto nos ayuda a tener mayor conciencia, prevenir o motivarnos a tratar problemas como la ansiedad, la depresión o bien, algún trauma.

En palabras del psicólogo Enrique: "El contenido en redes puede ser muy útil cuando genera hasta cierto punto la expectativa y también la necesidad de poder consultar a un especialista en salud mental".

Además añadió que, "hay muchos contenidos que generalmente hacen esa invitación, lo cual me parece bastante saludable, a que la persona después de identificar algunos signos o síntomas de algún trastorno en particular pueda pensar que padece una situación por el estilo tomar la invitación a recibir consulta y llevar un proceso. Esto puede ser útil en esos aspectos".

Medidas de salud mental que te ayudarán

Verifica que el creador sea profesional certificado No te autodiagnostiques. Si un video te genera angustia constante, busca ayuda real. Usa TikTok como puerta de entrada, no como terapia.