Aquí un por qué (y cómo) puedes vivir esta Cuaresma con el Papa

Durante Cuaresma, los católicos redoblamos nuestros esfuerzos en la mediación y oración, y las lecturas espirituales son una gran herramienta para esto. Con la buena fama que rodea al obispo Erik Varden -cisterciense de Noruega, de 51 años- es posible que ya hayas escuchado hablar de él; o incluso, es probable que alguno de sus títulos ya forme parte de tu biblioteca personal. En cada uno de sus libros muestra una forma de escribir que resulta muy familiar y, sobre todo, transmite esperanza. Al leer sus textos y reflexiones, uno se siente listo para dejar de seguir sus propios deseos y volver a seguir a Jesús.

Resulta que quizás el Papa León opina lo mismo, pues le pidió al obispo Varden que predicara su retiro de Cuaresma este año, su primera Cuaresma como Papa. Por ello, si deseas explorar alguno de sus libros como una manera de interiorizar en esta Cuaresma y de unirte en espíritu al Papa León XIV, te proponemos una lista breve para ayudarte a elegir por dónde comenzar.

De las heridas a la conversión

En este libro de reflexión cuaresmal, el obispo Varden traduce y explica un impactante poema de alrededor del siglo XIII que aborda cada una de las heridas de Cristo. Su objetivo es "comprender las heridas de Cristo [...] como la fuente viva de un remedio que cura el pecado y sana las heridas de la humanidad, mis heridas" (20).

Señala que, a medida que nuestras heridas sanan, podemos ver de otra manera, con los ojos de Cristo crucificado. El último capítulo de este libro, titulado "Florecer", brinda una nueva perspectiva del sufrimiento, llena de de gratitud y esperanza.

La esencia de la castidad

Aquí, el obispo Varden teje un rico tapiz que muestra una visión de plenitud, de una vida plenamente integrada, y cómo esta es la esencia de la vida cristiana. Hace referencia a la ópera, la danza, la literatura, los santos y las figuras históricas, todo ello entretejido con el hilo de las Escrituras. Explica: "La esencia de la castidad no es la muerte de nuestra naturaleza, sino su orientación [...] hacia la plenitud de la vida" (28).

Ante la oscuridad sexual que prevalece hoy en día en todas partes, este libro aporta alegría y esperanza al problema de nuestro tiempo: el problema presente en nuestros propios corazones rotos.

El problema de la soledad

Si comprender la verdadera castidad es un problema inminente de nuestra era actual, el problema de la soledad es otro. El obispo Varden explica sobre su propio libro: "(está construido) en torno a seis mandamientos bíblicos para recordar: mandamientos que, para mí, han sido faros para orientarme. Me he esforzado por escribir desde la experiencia. [...] Lo ofrezco como una invitación a emprender el camino" (11).

Al explicar el recuerdo como antídoto contra la soledad, comparte lo que lo impulsó a unirse a la Iglesia en su adolescencia. "La Iglesia se convirtió para mí en una fuente de inspiración para el recuerdo. Me permitió interpretar mi vida banal, a veces miserable, como una narrativa de redención que no solo se remonta al origen del tiempo, sino que recuerda hacia adelante, hacia la eternidad" (9).

Los capítulos abarcan desde "Recuerda que eres polvo" hasta "Haz esto en memoria mía". Como siempre, une hilos de diversas fuentes para plasmar con todo detalle la visión de la vida para la que Dios nos creó.

Charlas y homilías

¿Qué es "lo único necesario"? Un encuentro con Emmanuel, un hombre sin hogar, le reveló a Erik Varden que le faltaba algo en la vida. Tras este encuentro, cuenta: "Mi corazón, antes oscuro, se llenó de una alegría tan profunda que me dolía. Caminando a casa, me inundó la luz. ¿Pero caminé? Sentí que bailaba" (14).