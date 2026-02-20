El Camino de Santiago lo preparó para las experiencias con el cáncer en su familia

La familia de Toni tiene dos experiencias de victoria sobre el cáncer y una de pérdida en esta lucha. Su experiencia en el Camino de Santiago lo preparó

La mayoría de los peregrinos que deciden recorrer el famoso Camino se preparan al menos un poco para esta hazaña. Pero Anton Krepek se saltó este paso. Emprendió la ruta francesa, de 831 kilómetros, -la más larga del Camino, que atraviesa los Pirineos hasta la ciudad de Santiago de Compostela- con cierta temeridad.

Preparó su mochila la noche anterior a su partida (en lugar de los ocho kilos recomendados, pesaba el doble) y la mayoría de las cosas que se llevó se las prestaron sus amigos. No es de extrañar, dado que Toni, como lo llaman sus amigos, nunca fue un senderista, y mucho menos un montañero empedernido, y los cigarrillos eran su compañero diario durante esa época.

"Si acaso, tenía una buena razón"

Pero tras su decisión de emprender el viaje se esconde una razón sorprendente: las grandes dificultades que su familia atravesaba con inagotable y contagioso optimismo. Y aunque no se había preparado para la exigente peregrinación, nunca dudó que la recorrería de principio a fin.

"Tenía una buena razón, una motivación inmensa y un porqué contundente. Probablemente el más fuerte que un padre podría tener"

Contó con el fuerte apoyo de su esposa Biljana en todo momento, aunque ella en secreto estaba muy preocupada por cómo él podría encontrar su camino y cuidar de sí mismo en un país extranjero sin hablar con fluidez el idioma local, y mucho menos saber cocinar un poco y lavar su ropa.

Fotografija je last Antona Krepka.

Tras solo unos días de caminatas continuas, desistió de tomar otro desvío y disfrutar plenamente de la belleza del paisaje local, y como gran amante de la fotografía, inmortalizó algunos paisajes impresionantes. Describió muchas aventuras, recuerdos e interacciones conmovedoras con lugareños y otros senderistas en el libro Camino – Un tributo a los héroes del tercer piso, con una narrativa tensa y finales que te hacen reír hasta las lágrimas.

El diagnóstico del hijo conmocionó a la familia

El 19 de junio de 2014, la vida de los Krepkov dio un vuelco. Su hijo Mateo, un niño largamente esperado, estaba en la playa con sus abuelos cuando a Toni y Biljana les dijeron que tenía fiebre muy alta. Inmediatamente fueron a Croacia a visitar a su hijo, donde, tras una revisión hospitalaria, los médicos confirmaron con un 99 % de probabilidad que Mateo tenía leucemia. "Ahí empezó nuestro calvario".

Exámenes posteriores en el Centro Clínico de Maribor confirmaron el diagnóstico y Mateo, de solo cinco años, comenzó su batalla contra las células malignas.

"Enfermarse es difícil; pero cuando un niño enferma, eres aún más vulnerable e indefenso"

El departamento de hematooncología del tercer piso de la clínica pediátrica de Liubliana se convirtió en su nueva realidad durante un tiempo. "Estuvimos con Mateo desde el primer hasta el último día de tratamiento. Nos apoyamos mutuamente". Como ella misma afirma, muchas familias no pueden soportar esta dura experiencia, pero la enfermedad las ha unido aún más.

El voto de Toni

Incluso en medio de esta dura prueba, Toni prometió que, cuando su hijo se recuperara, recorrería la famosa ruta del Camino. "Mi Camino fue, ante todo, una promesa a mí mismo, en segundo lugar a Mateo y, en tercer lugar, a todos los Héroes del Tercer Piso (niños con cáncer que reciben o han recibido tratamiento en el departamento de hematooncología del tercer piso de la clínica pediátrica de Liubliana, ed.). En ese momento, no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo".

Mateo se recuperó, y cinco años después de su diagnóstico, Toni cumplió su promesa. El 19 de junio de 2019, comenzó una caminata de 19 días por el Camino. Toni cargó su pesada mochila y la piedra elegida por Mateo con su mensaje. La llevó consigo hasta el kilómetro 600 del recorrido, cuando, como la mayoría de los peregrinos, la dejó en un lugar llamado Cruz de Ferro. "No solo mi mochila se volvió físicamente más ligera, sino que con esa piedra también dejé atrás una carga interior".

Fotografija je last Antona Krepka.

También llevó dos deseos consigo durante todo el camino: "Que estuviéramos más juntos como familia y que, si el cáncer volviera a aparecer en nuestras vidas, me tocara a mí. Era un deseo lógico para mí. Soy más fuerte y mayor, prefiero enfermarme antes que ver sufrir a mi hijo. Pues bien, ese deseo también se cumplió para mí..."

"Yo mismo me enfermé"

Seis meses después de recorrer el Camino, a Toni le diagnosticaron cáncer de pulmón. No es de extrañar que subiera la cuesta jadeando como una vieja locomotora del Camino, cuando llevaba a un pasajero oculto, explica. "No nos ocultamos nada, y así fue el día que me diagnosticaron. Los tres nos sentamos a la mesa y le dije a Mateo que esta vez me tocaba luchar, y él me animó diciéndome: 'Papá, tú puedes'". Lo hizo de verdad y salió victorioso del agotador tratamiento.

El deseo de Biljana

Desde la terrible experiencia de Mateo, Biljana anhelaba profundamente presentar esa época y los sentimientos asociados a ella en un libro que, principalmente, brindara ayuda, esperanza y ánimo a los padres que pudieran encontrarse en una situación similar. Conectó con una editorial y, tras una serie de coincidencias y una cuidadosa reflexión, decidieron presentar la historia de su familia a través del Camino de Toni, con la perspectiva y la experiencia de Biljana sobre la enfermedad de su hijo.

Pero el proceso de escritura se vio interrumpido por un duro golpe hacia el final. Esta vez, a Biljana le diagnosticaron cáncer de páncreas y, lamentablemente, perdió la batalla contra la enfermedad. "En nuestra familia, tenemos dos experiencias de victoria sobre el cáncer y una de derrota en esta lucha. Sea una u otra, sin duda hay mayor probabilidad de recuperación si mantenemos una perspectiva positiva del mundo". Dos años después, Toni y Petra -la editora de Biljana- terminaron el libro Camino, un homenaje a los Héroes del Tercer Piso.

Anton Krepek y Petra en una velada dedicada a los viajes y presentación del libro Foto: Urška Kolenc | Aleteia

"Todo sucede por una razón"

Toni y Mateo, que entonces tenía 13 años, tuvieron que aprender a vivir sin su querida esposa y madre. "Aprendimos a planchar, cocinar, lavar... Pero quizá ya me había preparado para sobrevivir en el Camino. En la vida pasan cosas raras que a veces te preguntas si son realmente necesarias. Luego te das cuenta de que todo pasa por algo".

Con su hijo, ahora adolescente, todavía aprende a tener paciencia a veces, pero sobre todo, son grandes aliados y amigos. "En todos estos años, no ha habido un día en que no le haya dicho que lo quiero más que a nada en el mundo, no ha habido un día en que no lo haya abrazado. Si se me olvida, viene él mismo. Somos muy unidos, nos queremos."

Cuando se le pregunta por qué su familia tuvo que pasar por pruebas tan difíciles, no tiene respuesta.