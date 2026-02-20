Al recibir la Sagrada Comunión, Jesús nos besa con su amor

Hay un hecho del que puede que no nos demos cuenta, pero Jesús nos besa con todo su amor cada vez que lo recibimos en la Sagrada Comunión

Una cosa que puede resultar difícil en nuestra relación con Dios es el hecho de que no podemos ver ni tocar físicamente a Jesús tal y como era hace 2000 años. Jesús no camina por esta tierra en forma corporal, por lo que puede resultar difícil expresar nuestro amor por él. Al mismo tiempo, una de las formas más supremas en que podemos encontrarnos con Jesús de manera física es a través de la recepción de la Sagrada Comunión.

Por otro lado, besarse se considera una muestra de afecto en la mayor parte del mundo y, a menudo, simboliza un vínculo estrecho con otra persona. Aunque no todo el mundo besa a otras personas, culturalmente está muy asociado con el amor, incluso si se trata de amor filial.

Un beso de amor

San Juan Pablo II describió la recepción de la Sagrada Comunión de esta manera cuando visitó la iglesia de San Valentín en Roma en 1992:

"Todos nosotros debemos prepararnos bien para este «osculum pacis» [beso de paz], para esta comunión eucarística en la que Jesús quiere comenzar a vivir en nosotros… En la comunión eucarística, Jesús entra en nosotros, quiere vivir en nuestros corazones, esta es la expresión del amor más completo, más perfecto".

¿Alguna vez has pensado en recibir la Sagrada Comunión como un beso de amor?

A menudo podemos olvidar que estamos recibiendo a Jesús, ya que la hostia no tiene un aspecto diferente y normalmente no sentimos ningún cambio después de la Misa.

Jesús besa a su esposa la Iglesia

Sin embargo, la simple verdad es que en la Misa, el pan y el vino se transforman en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Cuando lo recibimos durante la Sagrada Comunión, Él nos está "besando" con su amor.

Jesús es el Esposo Divino que desea a su Esposa, la Iglesia, que somos tú y yo. Cada vez que vamos a misa, entramos en la fiesta de bodas del Cordero, abiertos y receptivos para recibir el amor del Esposo.