Los mártires de Georgia serán beatificados el 31 de octubre en EE.UU.

Cinco frailes franciscanos fueron asesinados por defender la dignidad del matrimonio en lo que más tarde se convertiría en los Estados Unidos de América

CUARESMA 2026

Tu efuerzo de Cuaresma puede ayudar a millones de lectores. Apoya a Aleteia.

Ayudo a sembrar esperanza

Según informó originalmente OSV News , el sitio web del Dicasterio para las Causas de los Santos indica el 31 de octubre de 2026 como el día en que los "Mártires de Georgia" serán beatificados en una ceremonia en Estados Unidos.

La Diócesis de Savannah, Georgia, aún no ha anunciado los detalles exactos de la ceremonia de beatificación.

El Papa Francisco reconoció el martirio de estos cinco mártires franciscanos el 27 de enero de 2025, categorizando su martirio como in odium fidei (en odio a la fe).

¿Quiénes fueron los mártires de Georgia?

El sitio web del Dicasterio para las Causas de los Santos explica: "Los Venerables Siervos de Dios, Pedro de Corpa, Blas Rodríguez de Cuacos, Miguel de Añón, Antonio de Badajoz y Francisco de Veráscola, españoles de la Orden de los Hermanos Menores, en el siglo XVI aceptaron ser enviados en misión a territorios norteamericanos impulsados ​​por un auténtico espíritu de amor a Cristo y de servicio a la Iglesia".

Fueron enviados en una "Misión a los Guales, una tribu indígena estacionada en la costa del actual territorio del estado norteamericano de Georgia".

Inicialmente fueron bien recibidos y pudieron predicar el Evangelio a los indígenas.

Sin embargo, todo cambió cuando se introdujo el sacramento del matrimonio.

Era costumbre que los misioneros administraran el sacramento del bautismo solo a aquellos que se comprometían a un matrimonio monógamo, tomando solo una esposa.

Generalmente esto era aceptado hasta que un joven, que iba a ser jefe, deseaba una segunda esposa, como explica el sitio web del Vaticano:

"El joven Juanillo, sobrino del cacique y destinado a sucederlo, aunque bautizado, estaba decidido a tomar otra esposa. Pedro lo llamó de nuevo, recordándole su compromiso con el bautismo, pero este se volvió agresivo y lo atacó, matándolo de un hachazo en septiembre de 1597".

Poco después, los misioneros franciscanos restantes fueron asesinados por su deseo de defender la dignidad del matrimonio.