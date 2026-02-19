Aleteia
León XIV pasará su primer aniversario de pontificado en santuarios marianos

pope-leo-xiv-vatican

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 19/02/26
 Pompeya, Nápoles, Lampedusa… El Vaticano anunció oficialmente seis viajes papales a Italia en 2026. Uno de ellos, programado para el 8 de mayo, día en que se cumple un año de su elección

El Papa León XIV realizará una serie de visitas a Italia en los próximos meses: visitará los santuarios marianos de Pompeya y Nápoles el 8 de mayo, y Acerra el 23 de mayo, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 19 de febrero de 2026. El 20 de junio viajará a Pavía para visitar la tumba de san Agustín, y el 4 de julio a la isla de Lampedusa. El 6 de agosto estará en Asís por segunda vez, y el 22 de agosto en Rímini.

