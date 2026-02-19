León XIV pasará su primer aniversario de pontificado en santuarios marianos

El Papa León XIV realizará una serie de visitas a Italia en los próximos meses: visitará los santuarios marianos de Pompeya y Nápoles el 8 de mayo, y Acerra el 23 de mayo, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 19 de febrero de 2026. El 20 de junio viajará a Pavía para visitar la tumba de san Agustín , y el 4 de julio a la isla de Lampedusa. El 6 de agosto estará en Asís por segunda vez, y el 22 de agosto en Rímini.

El pontífice estadounidense comenzará su serie de visitas pastorales a la Península con dos paradas en la región de Campania, al sur de Roma. El 8 de mayo, exactamente un año después de su elección, León XIV visitará por primera vez a Nuestra Señora del Rosario en Pompeya.

Durante este viaje, rendirá homenaje a la Virgen María, a quien mencionó durante su primer discurso público: "Hoy es el día de la Súplica a Nuestra Señora de Pompeya. Nuestra Madre María siempre quiere caminar con nosotros, estar cerca de nosotros, ayudarnos con su intercesión y su amor", declaró el nuevo Papa el 8 de mayo desde la logia de la Basílica de San Pedro.

Este santuario papal, un importante centro de espiritualidad mariana muy apreciado por los papas, fue fundado por el italiano Bartolomé Longo (1841-1926), a quien León XIV canonizó el 19 de octubre. Tras una conversión radical, este antiguo seguidor de prácticas ocultistas dedicó su vida a difundir la devoción al Rosario, fundando este lugar de peregrinación e iniciando en 1883 la "Súplica" a la Virgen María, una oración que se recita al mediodía de cada 8 de mayo y el primer domingo de octubre en todo el mundo.

Durante su visita de pocas horas, León XIV rezará la Súplica y almorzará allí. Varios predecesores de León XIV han visitado Pompeya: el Papa Francisco en 2015, Benedicto XVI en 2008 y Juan Pablo II en 1979 y 2003.

Tras esta visita, el Papa viajará a Nápoles por la tarde, a unos 30 kilómetros al sur de Pompeya. Visitará la catedral, donde se reunirá con los sacerdotes y religiosos de la diócesis, presidida por el cardenal Domenico Battaglia. Posteriormente, se reunirá con los napolitanos en la Plaza del Plebiscito.

Una visita a Acerra, un territorio contaminado por la mafia

El sábado 23 de mayo, el Obispo de Roma viajará a Acerra. Esta ciudad, también ubicada en Campania, es conocida por estar en el corazón de la "Tierra de los Fuegos", una zona gravemente contaminada por el vertido y la quema ilegal de residuos tóxicos, orquestados por el crimen organizado. Este fenómeno ha causado numerosas consecuencias para la salud de la población local.

Antes de León XIV, el Papa Francisco había planeado visitar Acerra el 24 de mayo de 2020, con motivo del quinto aniversario de la publicación de su encíclica ecológica Laudato si'. Sin embargo, este proyecto se canceló debido a la pandemia de COVID-19.

Parada en Pavía ante la tumba de su maestro espiritual

El sábado 20 de junio, León XIV visitará Pavía, Lombardía, en el norte de Italia. Desde el siglo VIII, la ciudad alberga los restos de san Agustín en la Basílica de San Pedro en el Cielo de Oro. Esta visita era muy esperada, ya que el obispo de Hipona era el mentor espiritual del Papa, quien pertenecía a la Orden de san Agustín.

En las últimas décadas, esta ciudad ya ha recibido visitas de pontífices: el Papa Juan Pablo II llegó a Pavía en 1984 y el Papa Benedicto XVI en 2007. Durante esta última visita, fue Robert Prevost, entonces Prior General de los Agustinos, quien dio la bienvenida al Papa alemán.

En Lampedusa, siguiendo los pasos de Francisco

León XIV visitará Lampedusa el 4 de julio, 13 años después de que el Papa Francisco eligiera esta isla situada cerca de las costas de Túnez y Libia para su primera visita pastoral fuera de Roma el 8 de julio de 2013. Este territorio, que oficialmente cuenta con sólo unos 6.000 habitantes, se ha convertido en un símbolo de la crisis migratoria desde principios de los años 90, con un intenso flujo de migrantes procedentes de África y Oriente Medio que han desbordado repetidamente sus capacidades de acogida.

Allí han ocurrido numerosas tragedias, en particular el 3 de octubre de 2013, cuando una embarcación abarrotada naufragó, causando la muerte de más de 300 de los 500 migrantes a bordo. Unos meses antes, durante su visita a la isla, el Papa Francisco había hecho un llamado a la acción contra la "globalización de la indiferencia", convirtiendo su defensa de los migrantes en un eje central de su pontificado.

Segunda visita a Asís

En la mañana del 6 de agosto, el Papa participará en un encuentro con jóvenes europeos y celebrará una misa en Asís para conmemorar el 800 aniversario de la muerte de san Francisco de Asís, fallecido el 3 de octubre de 1226.

Los restos del santo reposan en la basílica que lleva su nombre en la ciudad de Umbría del 22 de febrero al 22 de marzo con motivo de este aniversario. En un mensaje publicado el 10 de enero, León XIV destacó la perdurable relevancia del testimonio del santo italiano, para quien la paz "abarca toda la creación".

Ubicada a poco más de 150 km al norte de Roma, Asís es un destino habitual para los papas: León XIV la visitó el 20 de noviembre para clausurar la asamblea general de la Conferencia Episcopal Italiana. Su predecesor, quien eligió el nombre de Francisco en homenaje al santo de Asís, visitó la ciudad umbría seis veces durante su pontificado.

Participación en la Reunión de Rimini

En la tarde del 22 de agosto, el Papa participará en el 47.º Encuentro para la Amistad entre los Pueblos en Rímini, un balneario de Emilia-Romaña, en la costa adriática, y posteriormente celebrará una Misa con los fieles de la diócesis. Organizado por el movimiento católico italiano Comunión y Liberación desde 1980, este encuentro es un evento muy importante en Italia y atrae cada año a figuras destacadas de la sociedad civil italiana. Juan Pablo II también participó en este encuentro en agosto de 1982.