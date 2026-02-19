La ciencia nos trae una nueva imagen de san Juan de la Cruz

Investigadores de la ciudad donde murió Santa Teresa descubren un busto realista de San Juan, conmemorando importantes aniversarios carmelitas

El domingo 15 de febrero, en la localidad de Alba de Tormes, en España, investigadores descubrieron lo que se describe como el rostro más realista hasta ahora de san Juan de la Cruz.

Según explicó Salamanca al Día, la presentación tuvo lugar en la Basílica del Sepulcro de la Anunciación de Santa Teresa de Jesús, atrayendo a fieles, vecinos y miembros de la familia carmelita. La escultura, titulada Fisonomía Original de San Juan de la Cruz, permanecerá brevemente en Alba de Tormes antes de unirse a la exposición itinerante "San Juan de la Cruz: Esperanza de Alto Vuelo".

Creado por el artista español Alejandro López Aráquez, el busto presenta al fraile carmelita con su hábito, de expresión contenida y rasgos finamente trabajados. El objetivo, explicaron los organizadores, era ofrecer una imagen con fundamento histórico que acercara al espectador no solo a la teología mística del santo, sino también a él mismo.

La elección del lugar tuvo un peso simbólico. Alba de Tormes está inseparablemente ligada a Santa Teresa de Jesús, cuya tumba se encuentra dentro de la basílica. La colaboración entre Teresa y Juan moldeó la reforma de las Carmelitas Descalzas en el siglo XVI. Descubrir el rostro reconstruido de Juan en un santuario teresiano subrayó discretamente su duradera colaboración espiritual.

Image courtesy of Salamanca al Dia, salamancartvaldia.es

El evento forma parte de las principales conmemoraciones carmelitas de este año: el 300.º aniversario de la canonización de San Juan y el 100.º aniversario de su declaración como Doctor de la Iglesia. Las celebraciones conectan ciudades clave relacionadas con su vida, como Fontiveros, su ciudad natal; Úbeda, donde falleció; y Segovia, donde se encuentra su tumba.

Si bien San Juan de la Cruz es ampliamente conocido por obras como La noche oscura del alma y El cántico espiritual, sus representaciones visuales a menudo se han basado en convenciones artísticas posteriores. Este nuevo busto busca ir más allá de la iconografía estilizada, fundamentando su apariencia en la investigación histórica y la reconstrucción artística.

Para la orden carmelita, la inauguración brindó la oportunidad de renovar el interés público en un místico cuyos escritos siguen abordando las inquietudes modernas: el deseo, el sufrimiento y la búsqueda de sentido. Su enseñanza insiste en que la auténtica libertad no surge de la acumulación, sino de la purificación del corazón.