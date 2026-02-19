FSSPX: rechazan diálogo con Roma y mantienen las ordenaciones episcopales

Una semana después de su reunión con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), la Fraternidad San Pío X (FSSPX) envió su respuesta a Roma: en una carta publicada el 19 de febrero de 2026, la organización tradicionalista rechazó el diálogo doctrinal propuesto, alegando la imposibilidad de alcanzar un acuerdo común. Anunció que mantendría su plan de consagrar nuevos obispos sin mandato papal. Argumentó que esta acción conduciría a un cisma, como ocurrió en 1988. El Vaticano, que había impuesto la suspensión de este proyecto como condición previa para las conversaciones, aún no ha reaccionado a esta noticia.

En una extensa carta publicada en diferentes idiomas, la Fraternidad de San Pio X rechazó el diálogo doctrinal propuesto por el Vaticano y aseguró que mantendrá su plan de consagrar a nuevos obispos

El 12 de febrero, el Prefecto del Dicasterio para el Diálogo (DDF), el cardenal argentino Víctor Fernández, propuso un diálogo a los lefebvrianos para evaluar si se cumplían los requisitos mínimos para su plena reintegración a la Iglesia Católica. En una extensa carta publicada en varios idiomas, el Superior General Davide Pagliarani declaró, tras consultar con el Consejo de la Fraternidad San Pío X (FSSPX), que no podía aceptar, "por honestidad intelectual y fidelidad sacerdotal, ante Dios y ante las almas, la perspectiva y los objetivos en nombre de los cuales el Dicasterio propone la reanudación del diálogo en la situación actual".

El superior también se negó a posponer la fecha del 1 de julio prevista para sus próximas consagraciones episcopales. El anuncio de este evento el 2 de febrero impulsó a Roma a organizar una reunión para evitar un colapso. La FSSPX considera que la propuesta actual del Vaticano conlleva una presión difícilmente compatible con un genuino deseo de diálogo fraterno, ya que el cardenal Fernández ha condicionado las conversaciones a la suspensión de las ordenaciones. La FSSPX afirma que solicitó este diálogo en 2019, sin recibir respuesta.

El padre Pagliarani cita sobre todo la imposibilidad de "llegar a un acuerdo sobre cuestiones doctrinales, en particular respecto a las orientaciones fundamentales adoptadas desde el Concilio Vaticano II". Una vez más, la Fraternidad San Pío X (FSSPX) acusa al Concilio de haber constituido "una ruptura con la Tradición de la Iglesia", una ruptura que se ha vuelto "aún más inextricable" con los recientes pontificados, todos los cuales han apoyado las directrices del Concilio. La comunidad, fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre, surgió en rechazo a las leyes del Concilio, en particular respecto a la reforma litúrgica y el diálogo con otras religiones.

Refiriéndose a los intercambios previos entre Ecône y Roma en las últimas décadas, afirma que persistir en un diálogo doctrinal excesivamente forzado solo empeoraría la situación. La FSSPX solicita el derecho a seguir existiendo tal como está, es decir, sin regularización canónica. Para ello, afirma contar con la voluntad declarada del papa Francisco de adaptarse a las situaciones particulares y de aplicar la ley de manera pastoral, flexible y razonable.

Subrayando sutilmente sus diferencias al concluir, el padre Pagliarani invocó la oración de la "Mediadora de Todas las Gracias" sobre el prefecto, al tiempo que aseguraba a todos que evitaba cualquier "provocación". De hecho, el DDF (Dicasterio para la Doctrina de la Fe ) había publicado un documento en noviembre pasado advirtiendo contra el uso indebido de este título.