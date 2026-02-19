Aleteia
FSSPX: rechazan diálogo con Roma y mantienen las ordenaciones episcopales

I.Media - publicado el 19/02/26
En una extensa carta publicada en diferentes idiomas, la Fraternidad de San Pio X rechazó el diálogo doctrinal propuesto por el Vaticano y aseguró que mantendrá su plan de consagrar a nuevos obispos

Una semana después de su reunión con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF), la Fraternidad San Pío X (FSSPX) envió su respuesta a Roma: en una carta publicada el 19 de febrero de 2026, la organización tradicionalista rechazó el diálogo doctrinal propuesto, alegando la imposibilidad de alcanzar un acuerdo común. Anunció que mantendría su plan de consagrar nuevos obispos sin mandato papal. Argumentó que esta acción conduciría a un cisma, como ocurrió en 1988. El Vaticano, que había impuesto la suspensión de este proyecto como condición previa para las conversaciones, aún no ha reaccionado a esta noticia.

Tags:
dialogoordenaciónsanta sede
