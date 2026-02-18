Una lectura de la carta del Papa para la 1ª Cuaresma, para gente ocupada

Simplemente lee los 6 puntos en negrita o toma un momento para profundizar. ¡La carta en sí también es muy breve!

CUARESMA 2026

El Sucesor de Pedro tradicionalmente escribe una carta para el inicio de la Cuaresma, dando ciertas pautas a los 1.400 millones de católicos para esta temporada de preparación para la Pascua. Este año, nueve meses después de su pontificado, el Papa León XIV ha escrito su primera carta de Cuaresma.

La carta tiene solo 12 párrafos, y te sugerimos que tomes unos minutos para leerla en su totalidad (son dos páginas impresas).

Pero, para profundizar más, y reconociendo que muchos estamos demasiado ocupados, ofrecemos algunos puntos clave. Empieza por revisar los resúmenes en negritas y, si el tiempo lo permite, dedica tiempo a leer la reflexión de cada sección.

Objetivo general de la Cuaresma:

Coloquemos nuevamente el misterio de Dios en el centro de nuestras vidas

Con una sola frase, el Papa León nos recuerda algo importante: La Iglesia nos ofrece la Cuaresma porque es nuestra madre. Es uno de esos dones maternales que, aunque puedan parecer poco atractivos, nos hace verdaderamente bien.

Y vivir una buena Cuaresma tendrá una buena consecuencia: nuestros corazones no se consumirán por la ansiedad ni la distracción. ¡Todos sentimos la necesidad de esto!

"La Cuaresma es un tiempo en el que la Iglesia, guiada por un sentido de solicitud maternal, nos invita a volver a poner el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para renovar nuestra fe y proteger nuestro corazón de las angustias y distracciones de la vida diaria".

La conversión siempre incluye una cosa:

La Palabra de Dios

Para volvernos hacia Dios —la conversión significa literalmente "volverse hacia"— necesitamos la Palabra de Dios. ¿Cómo puedes incorporar la acogida y aceptación de la Palabra de Dios esta Cuaresma? Esa es la clave de la transformación.

"Todo camino hacia la conversión comienza dejando que la palabra de Dios toque nuestros corazones y acogiéndola con docilidad. Existe una relación entre la palabra, nuestra aceptación y la transformación que produce. Por eso, el camino cuaresmal es una excelente oportunidad para escuchar la voz del Señor y renovar nuestro compromiso de seguir a Cristo, acompañándolo en el camino a Jerusalén, donde se cumplirá el misterio de su pasión, muerte y resurrección".

Un favorito del Papa León:

Centrarse en la escucha (y en una gran visión de Dios)

Los lectores de Aleteia sabrán que ya hemos encontrado un hilo conductor en el pontificado del Papa León: un enfoque en la importancia de escuchar.

Para la Cuaresma, vuelve a enfatizar este punto. La carta cuaresmal tiene tres secciones, y una de ellas es la escucha.

Nos invita a escuchar la Palabra de Dios y recuerda que escuchar es la primera manera de demostrar que queremos una relación con alguien.

Pero entonces, el Papa hace una observación muy interesante. Escuchar es, en realidad, una forma de imitar a Dios. León dice que el relato de la zarza ardiente muestra que "Dios mismo nos enseña que escuchar es una de sus características definitorias". ¿Habrías definido a Dios como "el que escucha"? Reflexiona sobre ello.

¿A quién escucha Dios? Me escucha a mí. Escucha el llanto del que sufre.

"Nuestro Dios busca involucrarnos. Incluso hoy comparte con nosotros lo que hay en su corazón. Por eso, escuchar la Palabra en la liturgia nos enseña a escuchar la verdad de la realidad. En medio de las múltiples voces presentes en nuestra vida personal y en la sociedad, la Sagrada Escritura nos ayuda a reconocer y responder al clamor de quienes sufren y están angustiados. Para fomentar esta apertura interior a la escucha, debemos permitir que Dios nos enseñe a escuchar como él lo hace".

Para ayunar correctamente:

La parte de la comida es solo una pequeña parte

El Papa León incluso vincula el ayuno con la Palabra de Dios. Dice que "el ayuno es una forma concreta de prepararnos para recibir la palabra de Dios".

“Quien no es capaz de nutrirse con la palabra de Dios no ayuna adecuadamente.”

Pero, lo que es más importante, también vincula el ayuno con la forma en que tratamos a los demás: no solo porque crecemos en la capacidad de resistir nuestro egoísmo, sino porque mantiene "viva nuestra hambre y sed de justicia y nos libera de la complacencia".

Refiriéndose a san Agustín, dice que el ayuno no sólo nos permite gobernar nuestro deseo... sino también ampliarlo “para que se oriente hacia Dios y a hacer el bien”.

Su única sugerencia concreta:

Cuida tus palabras

La principal sugerencia práctica del Papa (y veamos todos los escenarios que señala):

"En este sentido, quisiera invitaros a una forma de abstinencia muy práctica y a menudo poco apreciada: la de abstenerse de palabras que ofenden y hieren al prójimo. Comencemos por desarmar nuestro lenguaje, evitando las palabras duras y los juicios precipitados, absteniéndonos de calumniar y de hablar mal de quien no está presente y no puede defenderse. Más bien, esforcémonos por medir nuestras palabras y cultivar la amabilidad y el respeto en nuestras familias, entre nuestros amigos, en el trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. De esta manera, las palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz".

La Palabra de Dios y el ayuno:

No sólo para mí y sobre mí

Por último, el Papa subraya el aspecto comunitario de la Cuaresma: "La conversión no se refiere solo a la propia conciencia, sino también a la calidad de las relaciones y del diálogo".

"Nuestras parroquias, familias, grupos eclesiales y comunidades religiosas están llamadas a emprender un camino compartido durante la Cuaresma, en el que la escucha de la Palabra de Dios, así como el clamor de los pobres y de la tierra, se convierta en parte de nuestra vida comunitaria, y el ayuno en fundamento de un arrepentimiento sincero".

Concluye con tres invitaciones a la oración:

Mayor atención (a Dios y a los demás)

Fuerza (que viene del ayuno, también del ayuno de las palabras hirientes)

Esfuerzo (para hacer comunidades acogedoras y escuchantes que conduzcan a una civilización del amor)

