[REPORTAJE] León XIV inicia la Cuaresma con la sobriedad de la alegría

pope-leo-xiv-ash-wednesday-penitential-procession-in-rome-santa-sabina-2026

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 18/02/26
En su primer Miércoles de Ceniza como Papa, León XIV recordó, con palabras y con el ejemplo, lo importante que es vivir la Cuaresma con alegría

CUARESMA 2026

"Al comienzo de cada tiempo litúrgico, redescubrimos con una alegría siempre renovada la gracia de ser la Iglesia", declaró León XIV durante su homilía en la Misa de Cenizas. Por primera vez en su pontificado, el Papa estadounidense inauguró este miércoles 18 de febrero el tiempo de Cuaresma, un periodo de cuarenta días de penitencia, oración y desprendimiento material para todos los cristianos, en espera de la gran fiesta de Pascua.

cuaresmaMiércoles de Cenizapapa leon xiv
