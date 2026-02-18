Los capuchinos indonesios muestran cómo se aplica Laudato Si’ en la práctica

A finales de noviembre de 2025, el ciclón Senyar azotó la isla indonesia de Sumatra, provocando graves inundaciones y deslizamientos de tierra que desplazaron a medio millón de familias y dañaron viviendas, tierras de cultivo e infraestructuras locales

Los residentes de las regiones afectadas sostienen que décadas de deforestación y actividad industrial relacionada con los sectores de la pulpa, el aceite de palma y la minería intensificaron la destrucción al despojar a las laderas de árboles, drenar las barreras naturales y alterar el curso de los ríos, dejando que el agua de lluvia no tuviera dónde ir. Cuando llegó el ciclón Senyar, la tierra era menos capaz de absorber las fuertes lluvias, los ríos se desbordaron más rápidamente y las laderas cedieron con mayor facilidad, exponiendo a las comunidades a inundaciones y deslizamientos de tierra que, de otro modo, podrían haber sido menos graves.

Aleteia habló con el padre Supriyadi Pardosi, OFMCap, de la Oficina Franciscana de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de la Arquidiócesis de Medan, en el norte de Sumatra. Para Pardosi y otros frailes capuchinos que trabajan en la región, el desastre reveló más que la magnitud de la emergencia. Puso de manifiesto el costo humano del daño medioambiental a largo plazo.

"Cuando fui al lugar del desastre", dijo Pardosi, "creí, aunque ninguno de nosotros lo esperaba, que Dios nos estaba ayudando en nuestra lucha por pedir que se cuide la naturaleza y el medio ambiente a través de este evento". Las inundaciones, explicó, confirmaron lo que los frailes habían observado durante años: el daño medioambiental y el sufrimiento humano se desarrollan juntos.

Laudato Si’ en la experiencia vivida

Esa convicción se hace eco de la idea central de Laudato Si’, la encíclica del Papa Francisco de 2015 sobre el cuidado de la creación. Descrito como un texto medioambiental, el documento se basa en una visión relacional de la vida humana. Explica que el daño a los bosques, los ríos y el suelo perjudica inevitablemente a las personas, especialmente a las más pobres y vulnerables. El Papa Francisco llama a esto "ecología integral", una forma de reconocer que la injusticia social y el daño ecológico son inseparables y exigen responsabilidad moral.

En Sumatra, esa visión ha tomado forma concreta. La oficina de JPIC, dirigida por los capuchinos, se ha pronunciado constantemente contra la creciente explotación medioambiental en Sumatra, subrayando la necesidad de proteger los derechos de las comunidades indígenas y preservar los ecosistemas naturales.

La orden capuchina también organizó y encabezó grandes manifestaciones públicas en junio de 2025, que se intensificaron tras las inundaciones de noviembre. Con un fuerte apoyo público, los frailes dirigieron sus llamamientos a los organismos gubernamentales regionales, exigiendo responsabilidades y el cierre de PT Toba Pulp Lestari, una empresa de celulosa muy criticada por las comunidades locales por la deforestación y su impacto en la vida rural en las zonas circundantes a sus operaciones. Pardosi también señaló una pauta de inundaciones recurrentes cerca de Harian-Samosir en noviembre de 2023, Simallopuk en diciembre de 2023 y Parapat en marzo de 2025, todas ellas situadas cerca de los lugares donde opera la empresa y todas ellas afectadas por inundaciones antes de que azotara el ciclón Senyar.

Fe, no ideología

Para algunos católicos, la defensa del medio ambiente suscita inquietudes sobre la política. Pardosi no descarta esas preocupaciones. "No lo niego", dijo, reconociendo el papel de los permisos gubernamentales y los intereses corporativos. "Pero eso no es en lo que mis amigos y yo nos centramos. Como miembro de la Iglesia católica y franciscano, no puedo permanecer en silencio ante esta destrucción del medio ambiente".

Su motivación se basa firmemente en la fe. "No me mueve nadie, excepto las ideologías y creencias nacidas y moldeadas por el Evangelio", afirma. Para Pardosi, San Francisco de Asís no es un modelo de protesta por la protesta, sino de profunda atención a la creación arraigada en el amor a Cristo. "A través de su vida", añade, "San Francisco de Asís derramó la riqueza y la profundidad del Evangelio que Cristo trajo al mundo".

Siervos, no amos de la creación

Vivir junto a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones y desplazamientos ha transformado la forma en que Pardosi entiende el cuidado de la creación. "Todos somos creaciones de Dios, inseparables unos de otros", afirma. Basándose en la espiritualidad franciscana, describe a los seres humanos no como amos de la tierra, sino como sus miembros más dependientes. "Somos las criaturas más humildes y pobres de Dios. Somos los más vulnerables. Por lo tanto, debemos estar a la vanguardia del amor y el cuidado del resto de la creación".

Esa comprensión se deriva directamente del carisma capuchino: "Nuestro espíritu de pobreza, cercanía y sencillez proviene sin duda del espíritu del Evangelio", afirmó Pardosi. "No somos los primeros ni los más importantes de la creación, sino todo lo contrario. Por lo tanto, con ese espíritu, somos servidores de las demás criaturas. No somos sus amos". Desde esta perspectiva, la explotación de la tierra y los recursos no solo es irresponsable, sino que supone una negación de la propia vocación humana.

Persistencia cuando las victorias son parciales

Alzar la voz ha tenido un costo. Pardosi reconoció que otros católicos, incluidos sacerdotes, le han advertido sobre las críticas y los riesgos. Sin embargo, él considera que el silencio es un peligro mayor. "Si, debido a que muchos católicos se sienten abrumados por esta crisis, yo permaneciera en silencio y no luchara por el medio ambiente", dijo, "estaría contribuyendo al daño que se ha producido".

Su determinación proviene de varias fuentes: la fe, la tradición franciscana y sus raíces culturales como toba batak (un grupo étnico austronesio) moldeadas por el respeto a la tierra y a la vida. Esa perspectiva da forma a su vida cotidiana. "Dondequiera que esté", dijo, "incluso como sacerdote, siempre cultivo, me mantengo cerca de los animales y siempre los saludo y los aprecio".

El 21 de enero de 2025, se cumplió una de las principales demandas planteadas por los capuchinos, el cierre o la revocación de la licencia de Toba Pulp Lestari, aunque no se ha dictado ninguna sentencia judicial definitiva y siguen sin resolverse las cuestiones relativas a la responsabilidad legal. Las autoridades también han revocado los permisos de otras 27 empresas vinculadas a violaciones medioambientales, poniendo las tierras que ocupaban bajo la administración del gobierno.