León XIV explica qué es el “misterio de la Iglesia”

I.Media - publicado el 18/02/26
Continuando su catequesis sobre el Concilio Vaticano II, el Papa explicó qué significa el "misterio" de la iglesia, citando la Constitución Apostólica Lumen Gentium

Cristo "derribó el muro que separaba a los individuos y a los grupos sociales", explicó León XIV durante la audiencia general del 18 de febrero de 2026, Miércoles de Ceniza. El Papa continuó su serie de catequesis sobre el Concilio Vaticano II, centrándose en la Constitución Apostólica Lumen Gentium, aprobada el 12 de noviembre de 1964 por Pablo VI. Por primera vez ese año, la audiencia se celebró al aire libre, en la Plaza de San Pedro, ante miles de fieles entusiastas.

Tags:
audiencia generalconcilio vaticano iipapa leon xiv
