Esta Cuaresma conoce los frutos de ayunar de redes sociales

¿Qué pasa en el alma cuando dejamos de ver pantallas para verlo a Él? Estos jóvenes y un sacerdote te cuentan por qué ayunar de redes sociales esta Cuaresma

En una época donde el silencio incomoda y la notificación interrumpe hasta la oración más breve, cada vez más personas están optando por un gesto contracultural: ayunar de redes sociales durante la Cuaresma. No se trata solo de apagar el celular, sino de hacer espacio. Espacio para el encuentro, para la interioridad, para volver a escuchar esa voz que suele quedar ahogada entre desplazamientos infinitos y comparaciones constantes.

El ayuno digital

Syda Productions | Shutterstock

Así como el ayuno tradicional busca ordenar el cuerpo y el corazón, el ayuno digital se ha convertido en una práctica que muchos ofrecen con una intención espiritual concreta. ¿Qué mueve a alguien a desconectarse voluntariamente en un mundo hiperconectado? ¿Qué sucede en el alma cuando se apagan las pantallas?

En este artículo, varias personas -desde jóvenes hasta un sacerdote- comparten por qué decidieron ofrecer este tipo de ayuno, qué frutos ha tenido en sus vidas y por qué tú también deberías de imitar esta práctica.

Más que cerrar una aplicación…

Jesús Bravo es un joven católico que desde hace tiempo comenzó a compartir su fe con los demás a través de las redes sociales. En entrevista para Aleteia, compartió lo que significa para él,darse un tiempo fuera de las redes sociales durante la Cuaresma:

"Te hace enfocarte en lo que en realidad es más importante. Te hace salir más de ti mismo y encontrarte con tu entorno. Puedes tener más tiempo libre para tener encuentros con Dios. Me dio mucha paz y tranquilidad".

En la vida cotidiana siempre es necesario detenernos, hacer una pausa, y escuchar la voz de Dios a través del silencio, puesto que Él toca a la puerta de nuestro corazón; pero para escucharlo, es necesario desconectar todo aquello que nos causa ruido, no solo en el exterior sino también en el corazón.

Muchas veces, las redes sociales, más allá de conectarnos, nos roban la paz, nos producen esa sensación a la que llamamos FOMO, (miedo a perderse de algo), distrayéndonos de lo que en verdad importa.

Un tiempo para escuchar y atender el llamado de Dios

El sacerdote Daniel Trujillo -quien años atrás ha realizado esta práctica tanto en tiempo de Adviento como de Cuaresma- menciona que desconectarse de las redes sociales es una forma de ayuno: "Es una buena práctica para volver a conectar con nosotros mismos y con Dios".

Además, añadió que, si bien, las redes sociales son un gran puente para conectar y transmitir la Palabra de Dios, también se puede llevar a cabo, siguiendo otro método: el de Jesús mismo. ¿Y cuál es ese método? "Ir con los que necesitan el mensaje".

Si Jesús salía al encuentro de los demás, hoy nosotros podemos hacerlo de la misma manera. Así tendrá un doble fruto el desconectarse. Como dice la sagrada Escritura, "Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron" (Mt. 4, 20).

El camino que conduce a Cristo

artin1 | Shutterstock

Para Victoria López, las redes sociales han sido un medio por el cual ha podido compartir su fe con otras personas. Sin embargo, esta Cuaresma decidió hacer un análisis sobre lo que más le cuesta trabajo de soltar las redes.

"Parte de mi proyecto personal es compartir la fe por redes sociales, así que me di cuenta que el llamado para mi esta en seguir compartiendo contenido en redes sociales, pero estableciendo un límite para que se logré el propósito y no se desvirtúe, para que el fin siga siendo Dios y no el verme y lo que digan de mí para hacer lo que Dios me pide".

Equilibrar las redes sociales con la vida interior

Recordemos que "las redes sociales no son malas, pero un uso adecuado y buen control de ellas, nos pueden ayudar a salir de nosotros mismos, ganar fuerza de voluntad y tener paz mental y tiempo libre para poder encontrarnos con Dios en esta Cuaresma y cambiar nuestros corazones y mentes", concluyó Jesús Bravo.