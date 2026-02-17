¿Te cuesta hacer amigos y mantener la relación con ellos?

En tiempos de hiperconectividad para muchos es difícil forjar vínculos reales y duraderos para hacer amigos. Esto se debe a diversos factores y aquí lo veremos

Existen diversos tipos de personalidades: por un lado, están los extrovertidos, que tan pronto como llegan a algún lugar generan interacción con los demás; y por otro lado, están aquellos quienes son introvertidos y les cuesta iniciar una conversación con alguien más.

Independientemente de la personalidad de cada uno, dice la Sagrada Escritura en Eclo. 6, 14-17 que "quien tiene un amigo, ha encontrado un tesoro". La amistad es importante para toda persona, ya que, por naturaleza somos seres sociales. Incluso, Jesús tuvo a sus propios amigos.

Por ello, si alguna vez has sentido que no tienes amigos verdaderos, o te preguntas si hay algo malo en ti, conocer los aspectos psicológicos y sociales que influyen al momento de generar vínculos te ayudará a comprender esta situación y abordarla de mejor manera. Ten en cuenta que esto no es motivo de desánimo, ¡puedes crear amistades verdaderas!

¿Pero por qué me cuesta hacer amigos?

Xavier Lorenzo | Shutterstock

1 La ansiedad social

El miedo al qué dirán los demás, o incluso miedo a convivir con otras personas en espacios públicos o diferentes a los acostumbrados, pueden generar este tipo de ansiedad, impidiendo que la persona socialice con los demás.

2 Baja autoestima

Otro de los factores que influyen para no lograr hacer amistades cercanas es la inseguridad que se genera a raíz de una baja autoestima. Inclusive la sensación de no ser lo suficientemente bueno para los demás, debilitan los lazos con los demás.

3 Experiencias pasadas dolorosas

Por otro lado, nos encontramos ante el factor de haber tenido una mala experiencia en el pasado con alguna amistad que era importante, de traición, manipulación, rechazo. Lo que hacen difícil, pero confiar nuevamente en una amistad.

4 El carácter y el temperamento

Estas dos cuestiones, impactan mucho a la hora de relacionarse con los demás, ya que aquellos que tienen carácter introvertido pueden presentar ciertos obstáculos a la hora de crear vínculos sólidos.

5 Depresión

Otro de los factores que señalan los expertos es la depresión, ya que esta condición trae consigo la pérdida de motivación para crear nuevos lazos, así como la falta de energía, dando una sensación de soledad.

¿Qué hacer para tener amistades reales y genuinas?

Sanja Miljevic | Shutterstock

Ahora que conoces los factores influyentes a la hora de relacionarte con los demás, es momento de aplicar algunos puntos que pueden ayudarte a crear lazos fuertes y verdaderos de amistad.

1 Explora nuevos ambientes

Salir de la rutina y frecuentar nuevos lugares, puede ayudarte a conocer nuevas personas, ya sea un grupo pastoral de tu comunidad o bien entrar a alguna actividad o clase de algo que te llame la atención.

2 Cuida los vínculos existentes

Procura a aquellas personas que ya están a tu lado y que te han acompañado a lo largo de tu vida, mándles sandales un me mensaje, invítalos a tomar un café y practica la escucha activa.

3 Iniciar un acompañamiento terapéutico