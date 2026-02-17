¿Te cuesta hacer amigos y mantener la relación con ellos?

Existen diversos tipos de personalidades: por un lado, están los extrovertidos, que tan pronto como llegan a algún lugar generan interacción con los demás; y por otro lado, están aquellos quienes son introvertidos y les cuesta iniciar una conversación con alguien más.
Independientemente de la personalidad de cada uno, dice la Sagrada Escritura en Eclo. 6, 14-17 que "quien tiene un amigo, ha encontrado un tesoro". La amistad es importante para toda persona, ya que, por naturaleza somos seres sociales. Incluso, Jesús tuvo a sus propios amigos.
Por ello, si alguna vez has sentido que no tienes amigos verdaderos, o te preguntas si hay algo malo en ti, conocer los aspectos psicológicos y sociales que influyen al momento de generar vínculos te ayudará a comprender esta situación y abordarla de mejor manera. Ten en cuenta que esto no es motivo de desánimo, ¡puedes crear amistades verdaderas!
¿Pero por qué me cuesta hacer amigos?
1La ansiedad social
El miedo al qué dirán los demás, o incluso miedo a convivir con otras personas en espacios públicos o diferentes a los acostumbrados, pueden generar este tipo de ansiedad, impidiendo que la persona socialice con los demás.
2Baja autoestima
Otro de los factores que influyen para no lograr hacer amistades cercanas es la inseguridad que se genera a raíz de una baja autoestima. Inclusive la sensación de no ser lo suficientemente bueno para los demás, debilitan los lazos con los demás.
3Experiencias pasadas dolorosas
Por otro lado, nos encontramos ante el factor de haber tenido una mala experiencia en el pasado con alguna amistad que era importante, de traición, manipulación, rechazo. Lo que hacen difícil, pero confiar nuevamente en una amistad.
4El carácter y el temperamento
Estas dos cuestiones, impactan mucho a la hora de relacionarse con los demás, ya que aquellos que tienen carácter introvertido pueden presentar ciertos obstáculos a la hora de crear vínculos sólidos.
5Depresión
Otro de los factores que señalan los expertos es la depresión, ya que esta condición trae consigo la pérdida de motivación para crear nuevos lazos, así como la falta de energía, dando una sensación de soledad.
¿Qué hacer para tener amistades reales y genuinas?
Ahora que conoces los factores influyentes a la hora de relacionarte con los demás, es momento de aplicar algunos puntos que pueden ayudarte a crear lazos fuertes y verdaderos de amistad.
1Explora nuevos ambientes
Salir de la rutina y frecuentar nuevos lugares, puede ayudarte a conocer nuevas personas, ya sea un grupo pastoral de tu comunidad o bien entrar a alguna actividad o clase de algo que te llame la atención.
2Cuida los vínculos existentes
Procura a aquellas personas que ya están a tu lado y que te han acompañado a lo largo de tu vida, mándles sandales un me mensaje, invítalos a tomar un café y practica la escucha activa.
3Iniciar un acompañamiento terapéutico
Llevar un proceso terapéutico, puede ayudarte a entender las razones por las que te cuesta entablar una amistad con alguien más y de esta manera ir trabajando en aquellas inseguridades o miedos que puedan presentarse como un obstáculo.