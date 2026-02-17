¿Los no católicos pueden participar del Miércoles de Ceniza?

Aunque los no católicos no pueden recibir la Sagrada Eucaristía, se les invita y se les da la bienvenida para que reciban la ceniza en la frente

Cada año, durante el Miércoles de Ceniza, muchos católicos escuchan una y otra vez la misma pregunta, proveniente de personas no creyentes: ¿qué tienes en la frente? Para los católicos, esto suele considerarse una oportunidad para evangelizar, ya que no todos los cristianos utilizan cenizas el Miércoles de Ceniza.

Al mismo tiempo, lo interesante es que recibir las cenizas es una tradición de la Iglesia católica que no requiere ningún sacramento previo. De hecho, incluso alguien que no esté bautizado puede recibirlas.

Las cenizas son un sacramental

Las cenizas son lo que se denomina un "sacramental" en la Iglesia católica. En pocas palabras, los sacramentales son cualquier cosa apartada o bendecida por la Iglesia con el fin de santificar nuestras vidas y conducirnos a los sacramentos. Son signos sagrados y nos proporcionan la gracia (ayuda espiritual) a través de la intercesión de la Iglesia.

Los sacramentales son extensiones de los sacramentos. No son sacramentos en sí mismos, pero están relacionados con los siete sacramentos y fluyen de ellos, llevándonos en última instancia de vuelta a ellos.

Otros sacramentales comunes son los rosarios, los crucifijos y las estampas. Las cenizas siguen la línea de estos sacramentales, siendo un objeto físico bendecido por un sacerdote.

Además, la bendición sobre la persona que recibe las cenizas es muy general: "Arrepiéntete y cree en el Evangelio" (Mc 1, 15) o "Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás" (Gen 3, 19).

Una vida cristiana

Obviamente, la intención detrás de la imposición de las cenizas es animar a las personas a vivir una vida inspirada en Jesucristo y en la buena nueva del Evangelio. Teniendo esto en cuenta, quienes reciben las cenizas deben estar debidamente dispuestos a seguir esa intención.

Sin embargo, dado que no es uno de los siete sacramentos, no se requiere ninguna iniciación antes de que alguien pueda recibir las cenizas. Esta es también una de las razones por las que los bebés pueden recibir las cenizas en la cabeza, aunque no hayan sido bautizados.