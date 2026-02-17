Los Domingos: la película con vocación que arrasa en España

Una joven que sorprendió a su familia con su decisión de hacerse monja de clausura inspiró a la directora Ruiz de Azúa<br>

La película Los Domingos, sobre una joven que sorprende a su familia con su decisión de hacerse monja de clausura, llegará a la plataforma de streaming Movistar Plus el 27 de febrero de 2026.

Además de su éxito en taquilla desde el pasado octubre en España, el film ha recibido numerosos premios, entre ellos la Concha de Oro a la Mejor Película y el Premio SIGNIS en el Festival de San Sebastián.

Abrir preguntas

El jurado de la asociación católica mundial para la comunicación SIGNIS ha valorado “su excelencia artística y su capacidad para abrir preguntas sobre la vivencia de la fe en contextos contemporáneos”.

También ha destacado “la delicadeza de la puesta en escena, la hondura humana de los personajes y el sólido aprovechamiento de las dimensiones audiovisual y narrativa”.

La inspiración de la directora

La directora de la película, Amaya Ruiz de Azúa, dice que no es creyente. Pero hace muchos años quedó asombrada con la vocación de una joven a la vida de clausura que le inspiró.

Para dirigir Los Domingos, se ha documentado, ha visitado monasterios y hablado con personas religiosas.

“Uno entra en un tema así con sus propias ideas preconcebidas, es inevitable”, reconoce en una entrevista a Academia de cine.

“Uno de los primeros giros a los que me enfrenté cuando empecé a escuchar testimonios y hablar con personas que habían vivido procesos de vocaciones religiosas era cuánto se hablaba del amor”, destaca.

Una historia de amor

“Uno podía pensar que iban a hablar de algo más religioso, de ayudar, de misericordia…”, recuerda.

“Pero estaba muy planteado en términos de una historia de amor, de sentir un amor perfecto, increíble, que no habían sentido nunca y cómo esto era una fuerza que las arrollaba”, añade.

“Lo espiritual está en el convento, pero también fuera de él”, explica en su memoria de dirección y guion de Los Domingos.

Y entre lo que ha querido mostrar, señala “la necesidad de amar o ser amados que nos acompaña toda nuestra vida, la sensación de que todo el mundo necesita creer en algo”.

Para católicos y para no creyentes

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, destacó el gran servicio que presta esta película al mostrar la vida de clausura como una opción positiva.

“Que una película así pueda ser vista y aplaudida por católicos y no creyentes, en el contexto actual de polarización, eso es un auténtico milagro”, dijo en su programa Sexto Continente.

Apuntó que Los Domingos “ayuda a entender que hay que ser valientes y libres para buscar el propio camino”.