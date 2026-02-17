La Iglesia en Cataluña cederá bienes para hacer viviendas sociales

El arzobispo de Tarragona y el presidente del gobierno catalán firman un convenio para responder conjuntamente a la crisis de la vivienda

Promover e impulsar la promoción de vivienda social es el objetivo del convenio firmado este lunes en Barcelona por el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

La crisis de la vivienda es “un tema de país, no solo del gobierno y tenemos que implicarnos todos, tenemos que sumar”, declaró Planellas.

Por eso, el arzobispo firmó hoy en representación de los obispos de Cataluña y de varias instituciones religiosas que cederán el uso de bienes para hacer viviendas para personas y familias necesitadas.

El nuevo protocolo de colaboración permite ordenar los mecanismos que harán posible transformar ese patrimonio en “promociones destinadas a alquiler asequible”, informa el gobierno.

Después se establecerán las acciones concretas de cada diócesis e inmueble, por ejemplo los años de cesión y las viviendas que podrán construirse.

La Iglesia pondrá algunas propiedades a disposición de la sociedad sin perder la propiedad.

“Para nosotros es una gran alegría poner nuestro granito de arena al gran déficit de vivienda que tenemos en nuestro país”, dijo Planellas.

Al servicio de la sociedad

El patrimonio eclesial “tiene una finalidad pública”, dijo el arzobispo, que destacó la necesidad de conservarlo.

Y propuso un ejemplo: “No podemos vender una iglesia románica para hacer negocio en absoluto, sino que tenemos que tenerla restaurada, adecuada y al servicio de la sociedad”.

“Ante determinados bienes que tiene la Iglesia, que a veces quedan atascados por falta de financiación o por el tipo de suelo o sus usos que dificultan poder construir cualquier tipo de vivienda, se cede este uso a la Generalitat para que, por medio de sus diversos departamentos, pueda establecer las condiciones idóneas para la construcción de viviendas sociales”, explicó Planellas.

Illa añadió que se identificarán los bienes con las condiciones adecuadas para ponerlos a disposición para convertirse en vivienda social, en el marco de la política integral de vivienda del gobierno catalán.