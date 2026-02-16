Aleteia
Proclamar el Evangelio “con generosidad y valentía”, la invitación de León XIV en su visita a Ostia

I.Media - publicado el 16/02/26
Durante su primera visita parroquial de su pontificado, el Papa León XIV pidió a los feligreses no resignarse "a la cultura del abuso y la injusticia"

León XIV llamó a los católicos a difundir la honestidad y la amabilidad para resistir la violencia y las organizaciones criminales, durante la misa celebrada en la parroquia de Santa María Regina Pacis en Ostia, al final de la tarde del 15 de febrero de 2026. Con su visita a esta iglesia ubicada a orillas del Tirreno, el Papa inició la serie de visitas que realizará a los cinco sectores de su diócesis de Roma durante los domingos de Cuaresma.

