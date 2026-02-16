Proclamar el Evangelio “con generosidad y valentía”, la invitación de León XIV en su visita a Ostia

León XIV llamó a los católicos a difundir la honestidad y la amabilidad para resistir la violencia y las organizaciones criminales, durante la misa celebrada en la parroquia de Santa María Regina Pacis en Ostia, al final de la tarde del 15 de febrero de 2026. Con su visita a esta iglesia ubicada a orillas del Tirreno, el Papa inició la serie de visitas que realizará a los cinco sectores de su diócesis de Roma durante los domingos de Cuaresma.

Durante su primera visita parroquial de su pontificado, el Papa León XIV pidió a los feligreses no resignarse "a la cultura del abuso y la injusticia"

Durante su primera visita parroquial de su pontificado, el Papa se reunió por primera vez con 400 niños y jóvenes en el recinto de la iglesia. "¡La esperanza son ustedes!", les dijo en un breve discurso. Y les aseguró: "En lo más profundo de sus corazones, en sus vidas y en su juventud, hay esperanza, para hoy y para mañana".

Antoine Mekary / Aleteia

El pontífice se reunió entonces con 400 personas mayores, enfermas y pobres. "La vida de cada uno tiene un gran valor: sea joven o viejo, tenga dificultades o no, la vida humana es un don de Dios", les dijo, instándolos a decir "sí al Señor". Después, se dirigió a la iglesia para celebrar la Misa.

En su homilía, León XIV invitó a los feligreses de Ostia a proclamar el Evangelio "con generosidad y valentía" en este barrio que enfrenta desafíos sociales. Mencionó específicamente la violencia, especialmente entre adolescentes, el consumo de drogas y las organizaciones criminales "que explotan a las personas involucrándolas en sus delitos y persiguen intereses injustos mediante métodos ilegales e inmorales". La prensa italiana ha informado en los últimos meses sobre la falta de infraestructuras y la delincuencia en esta zona costera que rodea la capital italiana.

Pensar mal de los demás ya es matar

Antoine Mekary / Aleteia

“No se resignen a la cultura del abuso y la injusticia”, dijo el pontífice peruano-estadounidense a la congregación que llenó la iglesia y desbordó el patio exterior, donde se transmitía el servicio en pantalla. Ante todo, instó a la gente a “desarmar el lenguaje” y recomendó que la parroquia invirtiera en la educación de niños y jóvenes, enseñándoles “honestidad, hospitalidad y un amor que trasciende fronteras”.

El líder de la Iglesia Católica pidió a los habitantes de Ostia que priorizaran sus sentimientos, "incluso antes que sus acciones y palabras". Añadió: "Es allí, en efecto, donde nacen los sentimientos más nobles, pero también las profanaciones más dolorosas: la cerrazón, la envidia, los celos". Recomendó abstenerse de "juzgar y despreciar a los demás", porque pensar mal del hermano, albergar malos sentimientos hacia él, equivale a "matarlo en uno mismo".

El Obispo de Roma también instó a la gente a "no solo ayudar a quienes corresponden y a saludar no solo a quienes saludan, sino a acercarse a todos libremente y sin costo alguno", para ser un ejemplo inspirador para quienes son "esclavos del mal". Solo Dios "libera el corazón y trae la verdadera felicidad", prometió.

La misión de paz en esta parroquia costera

Durante su meditación, León XIV evocó la historia de esta iglesia, mandada construir por Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial. Consagrada en 1928, el edificio está dedicado a la "Reina de la Paz", y la comunidad local nació como "un rayo de luz en el oscuro cielo de la guerra", enfatizó.

En la misma línea, hoy el 267.º Papa animó a los feligreses a practicar la fuerza desarmante de la dulzura y a respetar y cuidar al prójimo en su inviolable sacralidad. Señaló la supremacía del más fuerte, la seducción de la victoria a cualquier precio y la negativa a escuchar los gritos de los que sufren y de los indefensos en el mundo actual.

En su homilía, el Papa también citó a su maestro espiritual, san Agustín, como un guiño a la región donde el obispo del siglo V recibió una visión espiritual crucial para su fe, y donde vivió y murió su madre, santa Mónica. La iglesia también alberga un altar dedicado a san Agustín, patrón de este barrio romano. Antes de la misa, León XIV expresó su satisfacción por estas raíces agustinianas de la parroquia.

"No permanezcan dentro de la iglesia"

Antoine Mekary / ALETEIA

Durante su visita al Consejo Pastoral, León XIV expresó su deseo de que la parroquia fuera un lugar donde la gente pudiera venir y encontrar un oído atento. Los animó a mantener la iglesia abierta y a ofrecer actividades para los jóvenes.