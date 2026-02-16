Padre Ángel Ayala, un propagandista camino a los altares

Fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, el Siervo de Dios Ángel Ayala, sacerdote jesuita, inicia su causa para ser elevado a los altares en España

El mundo tiene muchos santos anónimos. Por eso, cuando comienza un proceso para canonizar a algún católico, se trata de un acontecimiento digno de difusión. Es el caso del Siervo de Dios, padre Ángel Ayala, sacerdote jesuita y propagandista de los siglos XIX y XX, cuya causa para elevarlo a los altares está por iniciar.

¿Quién fue el padre Ángel Ayala?

Ángel Ayala y Alarcó S.J. nació el 1 de marzo de 1867 en la provincia española de Ciudad Real. Su numerosa familia - fue el tercer hijo de once - tenía una posición económica acomodada. Sin embargo, su salud siempre fue frágil.

Desde muy joven tuvo contacto con los jesuitas, ya que sus estudios de bachillerato los realizó en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela de la Compañía de Jesús. Después estudió Derecho y Filosofía y Letras en las Universidades de Salamanca y Deusto.

En 1892 ingresó en el Noviciado de San Jerónimo (Murcia) de la Compañía de Jesús, donde estudió Humanidades, Retórica, Filosofía y Teología. En octubre de 1894 hizo los votos del bienio - es decir, luego de dos años: pobreza, castidad y obediencia - en Granada, y en 1903 fue ordenado sacerdote en Sevilla.

La mayor parte de su vida se dedicó a la enseñanza. Para él era fundamental anunciar el evangelio, formando espiritual e intelectualmente a los universitarios, ya que estaba convencido de que la la transformación cristiana de la sociedad debía apoyarse en la formación de personas sólidas y comprometidas.

Fundador de los propagandistas

De acuerdo con el sitio web de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), fue en la Congregación mariana de los Luises de Madrid cuando "En 1908, convocó en el colegio de Areneros (Madrid) a un pequeño grupo de jóvenes laicos con el deseo de “ver lo que quería Dios que saliera de allí”.

Este fue el inicio de ACdP, "que jugaría un papel decisivo en la vida pública, cultural y educativa de España durante el siglo XX". El Siervo de Dios impulsó numerosas iniciativas educativas y sociales, entre ellas el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI) y el diario El Debate.

También fue fundador del Seminario Menor de San Ignacio de Loyola, al frente del cual permaneció hasta 1918. De 1922 a 1927 ejerció como maestro de novicios en Granada y Aranjuez. En 1927 dirigió la revista Estrella del Mar.

Vida larga y prolífica

El gobierno Republicano disolvió la Compañía de Jesús en España, pero sigue a cargo de la residencia-refugio denominada Coetus III. Al estallar la Guerra Civil consigue llegar a "Daimiel (Ciudad Real) donde le acoge una familia amiga y, posteriormente, se oculta en un asilo de las Hermanitas de los Pobres de la calle de Almagro, en Madrid, hasta que concluye la contienda".

De 1939 a 1945 se desempeñó como padre espiritual del Colegio de Areneros y creó las Escuelas Profesionales Labor. A pesar de su precaria salud, casi alcanzó la edad de 93 años. Falleció en Madrid el 20 de febrero de 1960.