La lista para que la Cuaresma sea espiritualmente fructífera

¿No sabes qué hacer esta Cuaresma? Aquí tienes una lista con algunas ideas para empezar con buen pie y que sea fructífera espiritualmente

La Cuaresma no es una época del año litúrgico que la mayoría de los católicos esperen con ilusión. No es como el Adviento, que anuncia la llegada de la Navidad y es un tiempo de alegre expectación. En cambio, la Cuaresma puede considerarse una ardua temporada de espera antes de la gloriosa fiesta de la resurrección de Jesús en Pascua y especialmente fructífera espiritualmente hablando.

Es una de las razones por las que relativamente pocos católicos la acogen con entusiasmo, ya que su duración y su énfasis en el sacrificio tienden a disuadir a muchos de siquiera intentar entrar en el espíritu de la temporada.

Sin embargo, la Cuaresma es una de las temporadas más importantes del año, ya que la Iglesia nos invita a seguir los pasos de Jesús, pasando por su Pasión antes de cosechar los frutos de la resurrección.

A menudo olvidamos que Jesús no se limitó a resucitar de entre los muertos. Sufrió una muerte agotadora y luego nos invitó a seguirlo.

Si queremos entrar en la gloria de la Pascua, tenemos que pasar por el Viernes Santo. Aquí hay algunos consejos que puedes meditar mientras te preparas para los 40 días de Cuaresma.

1 ELIGE TU SACRIFICIO DE CUARESMA

No es un requisito de la Iglesia católica, pero la mayoría de los católicos están familiarizados con la tradición del sacrificio cuaresmal. Básicamente, se elige al menos una cosa a la que "renunciar". Normalmente se trata de algo bueno y no pecaminoso (por ejemplo, dejar de ver pornografía no es un sacrificio cuaresmal, ya que es algo a lo que se debe renunciar en todo momento, ya que es pecado). El pecado siempre debe abandonarse.

En cambio, lo que se invita a los católicos a hacer durante la Cuaresma es renunciar a algo que les gusta, como el chocolate o incluso Netflix, y dedicar ese tiempo a alguna otra actividad buena, especialmente al servicio de Dios. Es un sacrificio que nos une más estrechamente a Jesús.

2 ENCUENTRA UN BUEN LIBRO ESPIRITUAL

Si no tienes la costumbre de leer libros espirituales, la Cuaresma es el momento perfecto para empezar. Las editoriales católicas ofrecen una gran variedad de clásicos espirituales fáciles de leer que pueden leerse durante los 40 días de Cuaresma.

Elegir un libro escrito por un santo siempre es una buena opción, aunque también puedes optar por algo de un autor moderno, ya que puede resultar más fácil de digerir.

3 DONA PARTE DE TU DINERO

Parte de las prácticas de la Cuaresma consiste en dedicar parte de nuestro dinero a la limosna. Esto puede ser tan sencillo como dar dinero a tu parroquia o a los necesitados de tu comunidad local. Hagas lo que hagas, intenta dar un poco más durante la Cuaresma.

4 REZA TODOS LOS DÍAS

La Cuaresma es un momento ideal para revitalizar tu vida de oración. Planifica ahora cuándo vas a rezar durante la Cuaresma. A menudo, si no programamos la oración, simplemente nunca se lleva a cabo. Consulta el boletín de tu parroquia para conocer los servicios especiales de oración, los retiros o las oportunidades de confesión durante la Cuaresma.