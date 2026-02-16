Así será la celebración del 400 aniversario de la consagración de la Basílica de San Pedro

El 18 de noviembre de 2026, el Papa León XIV celebrará una Misa en la Basílica de San Pedro de Roma para conmemorar el 400 aniversario de su consagración oficial. Para conmemorar este importante aniversario, la Santa Sede ha anunciado la puesta en marcha de nuevos espacios y servicios, especialmente digitales, para peregrinos y turistas, incluyendo una aplicación que ofrece traducción instantánea de las misas y una tipografía inspirada en la caligrafía de Miguel Ángel.

El próximo 18 de noviembre se conmemora el 400 aniversario de la consagración de San Pedro; y además de la Misa presidida por el Papa León XIV, la Santa Sede contempla otras celebraciones

En 1626, el Papa Urbano VIII consagró oficialmente la Basílica de San Pedro en Roma, un edificio erigido en el sitio de la antigua basílica constantiniana, cuya destrucción había sido ordenada por el Papa Julio II en 1505. Concebido por las mentes más grandes de la época – Rafael, Bramante, Miguel Ángel, Bernini – este edificio, que alberga la tumba del apóstol San Pedro, es hoy uno de los lugares más visitados del mundo, con casi 12 millones de peregrinos y turistas cada año.

El 400.º aniversario de la consagración de la iglesia católica más grande del mundo será una "oportunidad para recordar", pero también para "actualizar", anunció el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica, en una conferencia de prensa celebrada el 16 de febrero de 2026 en el Vaticano. Gambetti señaló que, a diferencia de sus predecesores, quienes se vieron obligados a demoler el edificio anterior, "el Papa León puede permitirse renovar sin destruir" y que pretende seguir haciendo de este lugar "una puerta abierta para todos los que buscan a Dios".

Gracias al patrocinio de la empresa petrolera y gasística Eni, se ha creado un mapa tridimensional completo de las estructuras del Cupolone, que incluye datos sin precedentes sobre sus cimientos, obtenidos mediante tecnologías que permiten sondear a más de 100 metros de profundidad. La operación duró dos meses y costó al grupo italiano "varios cientos de miles de euros", según anunció su representante, Claudio Granata.

Alberto Capitanucci, responsable del proyecto para la Fábrica de San Pedro (el organismo vaticano encargado de la basílica), también destacó la instalación de una decena de balizas en el interior de la basílica para recopilar datos sobre su estado de salud.

El cardenal Gambetti también anunció la apertura de nuevos espacios dentro del complejo de la basílica para gestionar mejor la afluencia de turistas. Entre ellos, se incluye la apertura al público de toda la terraza sobre la cúpula, donde se duplicará el área de servicio de comidas existente. Se prevé una sección educativa sobre la construcción de la basílica y una sección interactiva que permitirá a los visitantes compartir fotos y mensajes en un "muro" en los espacios del tejado de San Pedro. El 20 de febrero se inaugurará en la basílica un nuevo " Vía Crucis " del artista suizo Manuel Andreas Dürr.

Finalmente, se presentaron varias iniciativas digitales innovadoras. Una de ellas es una nueva aplicación basada en IA que traducirá las ceremonias celebradas en la basílica a 60 idiomas diferentes. Otra idea digital es una nueva fuente institucional, " Miguel Ángel ", basada en la caligrafía de Miguel Ángel, que se incluirá en Microsoft Office (empresa con la que la basílica ha colaborado recientemente).