separateurCreated with Sketch.

Así será la celebración del 400 aniversario de la consagración de la Basílica de San Pedro

Antoine Mekary | ALETEIA

I.Media - publicado el 16/02/26
El próximo 18 de noviembre se conmemora el 400 aniversario de la consagración de San Pedro; y además de la Misa presidida por el Papa León XIV, la Santa Sede contempla otras celebraciones

El 18 de noviembre de 2026, el Papa León XIV celebrará una Misa en la Basílica de San Pedro de Roma para conmemorar el 400 aniversario de su consagración oficial. Para conmemorar este importante aniversario, la Santa Sede ha anunciado la puesta en marcha de nuevos espacios y servicios, especialmente digitales, para peregrinos y turistas, incluyendo una aplicación que ofrece traducción instantánea de las misas y una tipografía inspirada en la caligrafía de Miguel Ángel.

