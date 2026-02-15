Padres del Desierto: no pierdas la oportunidad de dar

Cuando llega la oportunidad de hacer una donación, también se puede no dar; los Padres del Desierto nos enseñan que el ganador es aquel que da de buen corazón

La historia que nos cuentan los Padres del desierto podría inspirarnos muchas reflexiones sobre la obediencia o el desapego hacia los bienes de este mundo. Solo extraeremos una lección: no aprovechemos un acontecimiento fortuito para cuestionar la generosidad con la que estábamos dispuestos a dar una parte de nuestros bienes a quienes los necesitan.

Una escasez de trigo

"Según la costumbre, nos dijeron los Padres, el Jueves Santo, los mendigos y los huérfanos de la región venían aquí y recibían media medida de trigo, o cinco trozos de pan bendito y cinco monedas, cuatro litros de vino y dos litros de miel. Hace tres años, hubo una escasez de trigo, y el trigo se negociaba en este país a una moneda de oro las dos medidas. Cuando llegaron los días de ayuno, algunos Padres le dijeron a nuestro higumen: "Señor abba, por favor, no des trigo a los mendigos según la costumbre de estos días, para que el monasterio no tenga carencias para los hermanos, pues no se encuentra trigo". El abba respondió primero a los hermanos: "No interrumpamos, hijos míos, la limosna de nuestro Padre. Mirad, es una orden de nuestro anciano y no nos conviene transgredirla. En verdad, él es quien vela por nosotros". Los hermanos persistieron, tratando de convencer al abba: "No podemos distribuir nada y no daremos nada". Entonces el higumen, afligido, respondió: "Id y haced lo que queráis".

Todo está perdido

"Así que no hicieron la limosna habitual del Jueves Santo; pero, el Viernes Santo, el responsable de los graneros fue a abrirlos y vio que el trigo había germinado; entonces se vieron obligados a tirarlo al mar. Entonces el abba dijo a los hermanos: 'Quien no respeta los mandamientos de su Padre sufre tal destino; ¡os corresponde a vosotros cosechar las penas de vuestra desobediencia! Debían recogerse quinientas medidas, íbamos a honrar a nuestro Padre Teodosio con este gesto de obediencia y a aliviar a nuestros hermanos mendigos. En cambio, ahora se ha perdido el trigo, unas cinco mil medidas. ¿Qué ventaja nos ha reportado esto al final, hijos míos? De hecho, hemos cometido dos pecados: uno al infringir el mandamiento de nuestro Padre, y otro al poner nuestra esperanza, no en Dios, sino en nuestro granero. Ahora, hermanos, aprendamos de esto que Dios es quien administra todas las cosas humanas y que san Teodosio, sin que lo veamos, se preocupa por nosotros, sus hijos'".

¡Qué alivio tan hipócrita!

Para nosotros también este caso se presenta a menudo cuando no ponemos todo nuestro corazón en una renuncia que, sin duda, nos va a costar. Pero en ese momento se presenta una circunstancia que puede evitar que nos desprendamos de nuestro bien, en nombre de la prudencia, del interés general bien entendido, o de cualquier otra razón honorable que nos permita, con toda buena conciencia, abstenernos de esa donación.

No nos atrevemos a admitirlo, pero ¡qué alivio! Ya tenemos en los labios las frases melosas que expresarán nuestro hipócrita pesar.

¿Y los demás? Los pobres que necesitaban un poco de ayuda para comer y calentarse, lo único que verán es que tendrán que apretarse un poco más el cinturón o envolverse en una manta fina. No discutirán nuestras razones, pero, si las conocieran, las encontrarían singularmente mezquinas: no molestarse, no correr riesgos…

No perdamos esta oportunidad

Hay que partir de otra perspectiva de la situación: si disponemos de algunos medios es una oportunidad, porque podremos ayudar a quienes sufren y padecen compartiendo generosamente lo que la Providencia nos ha proporcionado (aún más generosamente).

Si podemos hacer amigos con el dinero de la iniquidad, seremos nosotros los ganadores. No perdamos esta oportunidad, temamos que otro nos la quite.

Probablemente, lo que nos hemos comprometido a dar no pondrá en serio peligro nuestro equilibrio presupuestario. Pero suponiendo que eso ocurra y nos ponga en dificultades, ¡qué bendita oportunidad para experimentar en carne propia el sufrimiento de tantos otros habitantes de nuestra tierra!