¿”Justicia superior”? León XIV explica cómo vivir la verdadera justicia

“La verdadera justicia es el amor”, afirmó León XIV durante el Ángelus que presidió en la plaza de San Pedro el 15 de febrero de 2026. Instando a los católicos a no contentarse con una “justicia mínima” sino a vivir “un gran amor”, advirtió especialmente a las parejas contra los límites de la fidelidad formal, sin ternura ni un proyecto común.

Al introducir la oración mariana, el Papa comentó el Evangelio de este domingo, en el que Jesucristo ofrece un discurso sobre el significado de la ley judía. En su opinión, señaló que los preceptos no sirven "para satisfacer una necesidad religiosa externa de sentirnos bien ante Dios, sino para introducirnos en una relación de amor con Él y con nuestros hermanos".

El "fin último" de la ley, continuó el pontífice, "es precisamente el amor". Animó a los fieles reunidos bajo sus ventanas a no limitarse a observar los mandamientos al pie de la letra, sino a practicar "una justicia superior".

"No basta una justicia mínima; se requiere un gran amor", enfatizó.

Subrayando la diferencia entre la "justicia religiosa formal" y la justicia del Reino de Dios, León XIV puso ejemplos:

"No basta no matar físicamente a una persona si luego la mato con palabras, o si no respeto su dignidad", afirmó.