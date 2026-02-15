Hacer de la autocrítica una herramienta para progresar

Distingue entre crítica constructiva y la desvalorización que puede transformar los comentarios internos incesantes en un motor de progreso en lugar de desánimo

A menudo se dice que no hay que dejarse invadir por pensamientos negativos y que solo hay que cultivar un discurso interior positivo. Sin embargo, no todos los pensamientos críticos son necesariamente malos. Algunos pueden favorecer la toma de conciencia de los propios errores y fomentar el cambio. El problema surge cuando esta autocrítica se vuelve invasiva, conduce al desánimo y se transforma en una desvalorización general de la propia valía. Este tipo de autocrítica tóxica acaba convenciéndote de que eres irremediablemente malo e incapaz de progresar.

El diálogo interno

PeopleImages | Shutterstock

Durante mucho tiempo, la psicología ha destacado la importancia del diálogo interno positivo ("puedes hacerlo", "eres capaz"). De hecho, numerosos estudios confirman que este tipo de pensamiento refuerza la motivación y la confianza en uno mismo. Un estudio publicado en 2021 en Scientific Reports demostró que una autocrítica moderada también puede mejorar el rendimiento cognitivo. Ayuda a mantenerse alerta, a detectar los errores y a motivarse para mejorar.

Por el contrario, según este estudio, un exceso de pensamientos positivos puede llevar a sobreestimar las propias habilidades. Estos resultados nos recuerdan que el desarrollo personal también requiere la capacidad de reconocer los propios límites y fracasos, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de caer en un orgullo excesivo.

La frontera entre la corrección constructiva y la desvalorización

Por lo tanto, la cuestión fundamental no es si debemos silenciar nuestras críticas internas, sino determinar el papel que desempeñan en nuestra vida. ¿Favorecen el cambio o solo generan culpa y desánimo? Un estudio publicado en 2025 en BMC Psychology muestra que las personas que mejor gestionan los pensamientos críticos hacia sí mismas no tratan de silenciarlos, sino que aprenden a escucharlos con discernimiento y benevolencia.

"Si los pensamientos repetitivos se utilizan como indicaciones para actuar de manera diferente, pueden convertirse en un motor de transformación personal".

Los investigadores han identificado varias formas de crítica interna negativa: la que menosprecia las habilidades personales, la que anticipa constantemente el fracaso, la que se desconecta de las emociones y, por último, la más destructiva, la que cuestiona el valor mismo del individuo. Las personas psicológicamente sólidas no se identifican con estas voces y no las consideran verdades absolutas. Más bien las ven como pensamientos pasajeros, relacionados con una emoción, el cansancio o una situación concreta.

La voz que sabotea porque quiere proteger

insta_photos | Shutterstock

Cuando el diálogo interno negativo toma el control, puede provocar un sentimiento constante e invisible de persecución. Estos pensamientos pueden llevar a la persona a sabotearse a sí misma, tanto en su vida personal como profesional. Sin embargo, la psicología destaca que esta voz casi siempre busca proteger al individuo contra el sufrimiento, el rechazo, la repetición de fracasos o el agotamiento. Sin embargo, las estrategias que emplea suelen ser inadecuadas y contraproducentes.

Por lo tanto, el primer paso hacia el cambio no es luchar contra esa vocecita interior, sino tomar conciencia. Se trata de identificar los pensamientos repetitivos, observarlos y formularlos con claridad. Si respondes a este diálogo interior con vergüenza o dureza, te cierras a cualquier evolución. Esto te mantiene fácilmente a la defensiva y refuerza los mismos patrones que deseas cambiar. Por el contrario, si estos pensamientos se utilizan como indicaciones para actuar de manera diferente, pueden convertirse en un motor de transformación personal.