El maletín del “padre Robert”: o el método de León XIV

¿Es León un papa "demasiado prudente"? Algunos se lo preguntan. Pero ha salido a la luz una anécdota de su pasado como prior general de los agustinos que sugiere que el 267.º pontífice de la Iglesia católica sabe muy bien cómo tomar decisiones y hacerse respetar cuando la situación lo requiere, a veces recurriendo a estrategias… persuasivas.

"León XIV se toma su tiempo"; "¿Podrá actuar con determinación?"; "¿Sabrá tomar una postura?"… Estos rumores se escuchan desde hace unos meses en el Vaticano y más allá. Entre líneas, algunos reprochan al papa que vacile a la hora de tomar decisiones o que quiera contentar a todos en temas delicados, lo que al final acaba por descontentar a unos y otros por igual.

Sin embargo, Robert Prevost sabe tomar decisiones. Su biografía de referencia, escrita por la periodista estadounidense Elise Allen, relata en particular una anécdota que tuvo lugar cuando era prior general de los agustinos, al frente de una congregación de unos 3000 miembros presentes en unos cincuenta países. Al tener que gestionar algunos casos problemáticos relacionados con el dinero y las costumbres en México, el religioso vestido con túnica negra no dudó en elegir un método que, como mínimo, resultaba disuasorio.

Según este relato, un día en que los agustinos de esta provincia se quejaban de sus reproches, el "padre Robert" señaló con el dedo un maletín: "Esperen un momento, en este maletín tengo los extractos bancarios de varios de ustedes. Así que, o empezamos a hacer las cosas correctamente, o empiezo a leerlos uno por uno. Ustedes deciden". En ese momento, "todos se callaron y [Robert Prevost] empezó a dejar las cosas claras", asegura un testigo ocular que, sin embargo, desea permanecer en el anonimato. Y añade: "Me dije: este no tiene la mano temblorosa".

Aunque son difíciles de verificar, estas contundentes palabras no por ello son menos creíbles. Según sus antiguos colaboradores en la orden de San Agustín, el estadounidense demostró cierta firmeza durante sus doce años de mandato. El padre Elías Neira también afirma que el padre Prevost supo tomar "decisiones difíciles, pero firmes". "Intervino con fuerza", destituyendo a los dirigentes de la provincia religiosa de México, recuerda.

Lo mismo opina el padre Alejandro Moral Anton, que fue su vicario general antes de sucederle como prior. En una entrevista al día siguiente de la elección, su colega y amigo declaró que el nuevo papa "se informará, consultará, pedirá consejo, pero al final también sabrá tomar decisiones".