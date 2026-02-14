¿Cómo ayudar a tu hijo a resistir la presión social?

¿Cómo explicar a tu hijo que lo esencial está en otra parte, sin negar sus frustraciones? ¿Cómo ayudarle a afrontar los retos, sintiéndose bien consigo mismo?

Zapatillas deportivas carísimas, bolsos de lujo, consolas de videojuegos, vacaciones en la nieve o al otro lado del mundo... Desde muy pequeños, los niños se enfrentan a diferencias sociales que a veces son difíciles de aceptar. En la escuela, en el patio o en las redes sociales, estas diferencias pueden influir mucho en las relaciones entre los niños. Aquí unas formas de ayudar a tu hijo con la presión.

Comparaciones, pequeños comentarios, sensación de "ser diferente"... Para muchos padres, hay una pregunta que se repite constantemente: ¿cómo dotar a su hijo de los recursos necesarios para afrontar la mirada de los demás y explicarle que no todo se reduce a lo que uno posee?

Transmitir valores sin negar los deseos

"Son situaciones muy frecuentes", confirma a Aleteia Anne-Claire de Pracomtal, terapeuta familiar, coach y cofundadora de la plataforma "IAMSTRONG" para acompañar a adolescentes y padres en dificultades. Para ella, no existe una respuesta única, sino una palabra clave: el equilibrio. "Hay ciertas cosas que contribuyen a la integración de un niño en un grupo y a su bienestar en la escuela. Ignorarlas por completo puede ser contraproducente", señala.

En otras palabras, no se trata ni de ceder a todas las demandas ni de rechazarlo todo por principio. El reto es encontrar un equilibrio, teniendo en cuenta tanto las necesidades emocionales del niño como las realidades y los valores familiares.

Oportunidades para reflexionar

En este sentido, la especialista insiste en la importancia del discurso parental, especialmente en lo que se refiere al dinero. Las peticiones de los niños, a veces insistentes, a veces torpes, suelen ser oportunidades formidables para hacerles reflexionar.

Florence, madre de dos hijas, cuenta: "A mi hija mayor le gustan los bolsos de lujo, de marcas que no puedo permitirme comprar. Recuerdo el día en que me suplicó que le comprara un bolso Lancel. Le expliqué simplemente que no podía permitírmelo y que yo misma no tenía bolsos ni ropa de marca".

En lugar de cerrar la discusión, optó por la transparencia, detallando los gastos del hogar y proponiendo a su hija adolescente una alternativa. "Le dije que podíamos buscar un bolso de segunda mano". Un compromiso que permitió a su hija sentirse escuchada, al tiempo que le abrió la puerta a otras formas de consumo.

"Reflexionar sobre el valor de las cosas es fundamental. Las preguntas de los niños son una buena oportunidad para transmitirles nuestros valores, procurando que no se sientan marginados."

Compras concientes

En otros casos, a veces, comprar un par de zapatos caros o de moda también puede tener sentido si eso ayuda al niño a sentirse mejor, más integrado y más seguro de sí mismo. "Pero esta compra se puede plantear de otra manera. Se puede hacer con motivo de un cumpleaños o para recompensar los esfuerzos realizados. Así, el niño entiende que no es algo que le corresponde por derecho, sino una elección", señala Anne-Claire.

Así es como Alice, madre de dos niños de 5 y 12 años, observa esta presión social. "Ambroise ha entrado este año en sexto curso y los videojuegos ya ocupan un lugar importante en las conversaciones con sus compañeros. Aunque defiendo limitar el uso de las pantallas en casa, creo que no se le puede aislar de todo".

Por miedo a que su hijo se sintiera marginado, acabó comprándole una Nintendo Switch "para que pudiera ser como todos los demás". "Se lo ha ganado. Ha sido admitido en un colegio muy prestigioso, saca buenas notas y me ayuda en casa", justifica la madre, añadiendo que el adolescente no abusa del tiempo frente a la pantalla.

Sin embargo, no ha cedido a sus peticiones de tener un teléfono móvil. "Por supuesto, me habla de ello, pero yo simplemente le explico que tendrá uno el día que realmente lo necesite, como algunos de sus amigos que lo utilizan para avisar a sus padres cuando van solos del colegio a casa". Unas normas claras, explicadas y asumidas que permiten al niño comprender que cada cosa llega a su debido tiempo.

Encontrar su lugar sin doblegarse ante la mirada de los demás