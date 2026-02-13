Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Desde Roma
separateurCreated with Sketch.

Roma dialogará con la FSSPX con una condición

Yellow Title Icon
Article Premium - Entre o cree su cuenta (100% gratis)
Dzieła Berniniego w Watykanie

fot. ChiccoDodiFC / Shutterstock

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
I.Media - publicado el 13/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
El Cardenal Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, se reunió con el líder de la FSSPX y le ofreció más diálogo si se suspende la ordenación de nuevos obispos

Roma ha propuesto un diálogo con la Fraternidad San Pío X (FSSPX) para evaluar si se cumplen los requisitos mínimos para su plena reintegración a la Iglesia Católica. Así lo anunció el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) el 12 de febrero de 2026, tras una reunión con el superior de esta organización tradicionalista , que recientemente anunció su intención de consagrar nuevos obispos sin la aprobación del Papa, con el riesgo de un cisma como el ocurrido en 1988. El Vaticano ha estipulado la suspensión de este proyecto como condición previa.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
dialogosanta sede
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día