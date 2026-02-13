Roma dialogará con la FSSPX con una condición

Roma ha propuesto un diálogo con la Fraternidad San Pío X (FSSPX) para evaluar si se cumplen los requisitos mínimos para su plena reintegración a la Iglesia Católica. Así lo anunció el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) el 12 de febrero de 2026, tras una reunión con el superior de esta organización tradicionalista , que recientemente anunció su intención de consagrar nuevos obispos sin la aprobación del Papa, con el riesgo de un cisma como el ocurrido en 1988. El Vaticano ha estipulado la suspensión de este proyecto como condición previa.

El Cardenal Víctor Manuel Fernández, responsable del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, se reunió con el líder de la FSSPX y le ofreció más diálogo si se suspende la ordenación de nuevos obispos

La reunión del jueves entre el Prefecto del DDF, Cardenal Víctor Manuel Fernández, y el Superior General de la FSSPX, Padre Davide Pagliarani, fue cordial y sincera, según un comunicado del Vaticano publicado a primera hora de la tarde del jueves. El comunicado especifica que la reunión se celebró con la aprobación de León XIV.

Según esta nota, durante la reunión en el Palacio del Santo Oficio, el Prefecto del DDF propuso "un diálogo específicamente teológico, con una metodología bien definida, sobre temas que aún no han sido suficientemente aclarados". Como explicó un canonista romano a I.MEDIA , el desacuerdo entre Roma y la FSSPX no es tanto "disciplinario" —es decir, el acto de disenso que consistiría en consagrar obispos sin la aprobación del Papa— como "doctrinal".

Desacuerdos en la mira de Roma

El cardenal argentino menciona como punto de fricción "la diferencia entre un acto de fe y el 'respeto religioso al intelecto y la voluntad'", o "los distintos grados de adhesión que exigen los diversos textos del Concilio Vaticano II y su interpretación". La comunidad, fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre, se posiciona en contra del Concilio Vaticano II.

El camino previsto por Roma tendría como objetivo destacar los requisitos mínimos para la plena comunión con la Iglesia Católica. El siguiente paso sería definir un estatus canónico para la Fraternidad, cuyos miembros actualmente carecen de cabeza y no pertenecen a ninguna diócesis o instituto reconocido.

Según se supo, los debates de esta mañana brindaron la oportunidad de aclarar la cuestión de la voluntad divina respecto a la pluralidad de religiones. Los seguidores de Lefebvre mantienen una abierta oposición a la libertad religiosa y al diálogo de la Iglesia con otros cristianos y religiones. Para facilitar sus debates, el prefecto y el superior se refirieron a varias cartas enviadas por la Fraternidad San Pío X (FSSPX) al Vaticano entre 2017 y 2019.

Prerrequisito: la suspensión de las ordenaciones

Sin embargo, el "Guardián del Dogma" impuso una condición para el diálogo: la suspensión de la decisión de proceder con nuevas ordenaciones episcopales el 1 de julio. Según el comunicado, se acordó que el Padre Pagliarani comunicaría su respuesta al DDF tras consultar a su Consejo. De ser positiva, "los pasos, hitos y procedimientos a seguir se establecerán de común acuerdo".

En un comunicado emitido el jueves por la noche, la Fraternidad San Pío X (FSSPX) anunció que el Padre Pagliarani proporcionará la respuesta de la institución "en unos días". "Escribirá directamente al Cardenal Fernández y también compartirá su respuesta con todos los fieles", se lee en el comunicado. El Superior General especificó que había solicitado al Prefecto que "la Fraternidad pueda continuar trabajando en su situación actual" —es decir, sin aclaraciones canónicas— y había solicitado una audiencia con el Papa.