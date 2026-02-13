Prepárate para el fin del mundo yendo al cine este fin de semana

La pregunta no es si el juicio llegará, sino cómo nos prepararemos para él. Esta extraordinaria nueva película revela las profundidades ocultas del Apocalipsis

"Te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Vengo pronto. Retén lo que tienes, para que nadie te quite la corona". Estas palabras del libro del Apocalipsis (3, 10-11) han desconcertado e inspirado a los cristianos durante siglos. ¿Qué es esta prueba que se avecina? ¿Quién la soportará? ¿Cómo será el fin del mundo?

De Fathom Entertainment y Caravel Films llega The Apocalypse of St. John, un nuevo docudrama fascinante y a la vez reverente.

El Apocalipsis de San Juan invita a los espectadores a un viaje épico a través de las visiones reveladas al apóstol Juan en Patmos. El libro del Apocalipsis cobra vida a través de impactantes imágenes con explicaciones cautivadoras de cada visión, que iluminan su significado.

Courtesy of Fathom Entertainment

Esta notable película intenta mostrar algunos de los misterios proféticos del libro más enigmático de las Escrituras, presentando una interpretación completa y comprensible de la historia, la fe y, por supuesto, el fin de los tiempos.

El viaje comienza con una posible explicación de las siete iglesias del Apocalipsis, que representan distintas fases del cristianismo a lo largo de la historia. Las primeras cuatro iglesias ilustran el auge y la expansión del cristianismo, un crescendo de influencia cristiana que se extiende por todo el mundo. La Iglesia de Sardis es un punto de inflexión, que representa el declive de la Iglesia durante el Renacimiento, cuando el humanismo y la Reforma protestante la fragmentaron.

Seguimos la visión de Juan, presenciando visiones impactantes del desarrollo de la Segunda Venida. La película también rastrea los cuatro caballos a través de los siete sellos y establece conexiones con diversos puntos de inflexión de la historia; el caballo pálido, atropellado por la muerte misma, se conecta con la pandemia de 2020, cuando las iglesias de todo el mundo cerraron y la Eucaristía pasó a la clandestinidad.

Las siete trompetas conforman la estructura narrativa de la película, cada una representando importantes herejías y desafíos a lo largo de la historia de la Iglesia. La película nos recuerda y nos proporciona la visión de estos momentos: por nombrar algunos, el Gran Cisma de 1054, la Reforma Protestante y la Ilustración. Cada crisis se desarrolla a través de vívidas imágenes apocalípticas, con estrellas fugaces, cielos oscuros y enjambres de langostas que adquieren un nuevo significado a medida que la película conecta las profecías antiguas con los acontecimientos históricos.

El punto fuerte de la película no reside simplemente en la compleja tarea de visualizar el Apocalipsis, sino también en establecer una conexión para el espectador entre el libro, el pasado, el presente y el futuro. Cada sello, cada trompeta, cada ángel, se explica mediante simbolismo, imágenes y las Escrituras.

Estas imágenes dan vida no solo a la película, sino también a las Escrituras: los terremotos retumban, el sol se oscurece, la luna se tiñe de rojo sangre, las estrellas caen del cielo. La humanidad se esconderá en cuevas mientras las fuerzas cósmicas convergen. Por muy sobrecogedoras que sean estas imágenes, la película enfatiza que no son solo advertencias de fatalidad: son llamados a la fidelidad.

El mensaje final y el tono general de esta película son aleccionadores y a la vez esperanzadores. La persecución será real, la oscuridad profunda. Sin embargo, quienes se mantengan firmes recibirán la promesa de ser protegidos durante la hora de la prueba y participar de la victoria final de Cristo.

La pregunta no es si el juicio llegará, sino cómo nos prepararemos para él.

Este artículo es presentado por El Apocalipsis de San Juan.