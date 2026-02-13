Aleteia
Por qué el Papa visita Ostia el domingo: lo explica el párroco [ENTREVISTA]

santa maria regina pacis roma papa

Captura Google Earth

Parroquia Santa Maria Regina Pacis, Ostia

I.Media - publicado el 13/02/26
Durante la Cuaresma, el Papa León visitará diferentes parroquias en Roma, la primera de ellas será Santa María Regina Pacis, donde se reunirá con niños, jóvenes, ancianos, enfermos y pobres

Al elegir Santa María Regina Pacis en Ostia como la primera parroquia de Roma que visitará el 15 de febrero de 2026, León XIV pretende invocar la paz y visitar un lugar que simboliza a su mentor espiritual, san Agustín. En una entrevista con la agencia de noticias I.MEDIA , el padre Giovanni Vincenzo Patanè, párroco, detalla la realidad que le espera al pontífice el próximo domingo.

Tags:
cuaresmapapa leon xivparroquia
