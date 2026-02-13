Por qué el Papa visita Ostia el domingo: lo explica el párroco [ENTREVISTA]

Al elegir Santa María Regina Pacis en Ostia como la primera parroquia de Roma que visitará el 15 de febrero de 2026, León XIV pretende invocar la paz y visitar un lugar que simboliza a su mentor espiritual, san Agustín. En una entrevista con la agencia de noticias I.MEDIA , el padre Giovanni Vincenzo Patanè, párroco, detalla la realidad que le espera al pontífice el próximo domingo.

Durante la Cuaresma, el Papa León visitará diferentes parroquias en Roma, la primera de ellas será Santa María Regina Pacis, donde se reunirá con niños, jóvenes, ancianos, enfermos y pobres

En esta iglesia situada a dos pasos de la orilla del Tirreno, servida por la orden religiosa de los Palotinos, el Obispo de Roma se reunirá con niños y jóvenes, así como con enfermos, ancianos y pobres, antes de celebrar la Misa a las 17.00 horas.

Son la primera parroquia que recibe a León XIV en visita pastoral. ¿Cuál fue la reacción de los fieles al anunciarles la noticia?

La reacción de los fieles fue magnífica. Estaban rebosantes de alegría. Casualmente, el obispo local, Monseñor Renato Tarantelli Baccari, vicerregente de Roma, celebraba la Misa ese día; fue él quien anunció la visita del Papa en la iglesia. Los fieles estallaron en aplausos; estaban llenos de alegría. Fue realmente hermoso, muy conmovedor.

Su parroquia será la primera parada del viaje pastoral del Papa por los cinco sectores de Roma durante la Cuaresma. ¿Por qué se eligió esta parroquia para iniciar este viaje?

En mi opinión, hay muchas razones. En primer lugar, nuestra iglesia [consagrada en 1928, nota del editor] está dedicada a la Reina de la Paz. Fue construida a petición del Papa Benedicto XV durante la Primera Guerra Mundial, para invocar el don de la paz y prevenir futuras guerras.

La razón misma de ser de esta iglesia está ligada a este llamado a la paz. Y el Papa León XIV, desde el primer momento en que apareció en la logia central tras su elección, invocó la paz. Hoy, el hecho de que inicie su visita pastoral aquí me parece tener un hermoso significado: el de querer invocar, una vez más, el don de la paz. Es más, cuando el obispo me llamó para decirme: "Hemos pensado en proponer su parroquia", se refería principalmente a este aspecto.

¿Habría podido León XIV elegir vuestra parroquia también porque Ostia está vinculada a la vida de San Agustín —a su casa, a su visión espiritual— y a Santa Mónica?

Existe, sin duda, una fuerte conexión con san Agustín, lo que lo convierte en un lugar particularmente querido para él. Fue en Ostia donde Agustín recibió su famosa visión espiritual, y también fue en Ostia donde vivió y murió su madre, Santa Mónica.

Ostia también tiene una característica única en comparación con otras zonas de Roma: tiene su propio santo patrón, san Agustín. Aunque somos un municipio de Roma, cuyo santo patrón es san Pedro, tuvimos el privilegio, hace unos años [2004, nota del editor], de tener este santo patrón específico para Ostia.

¿Hay una estatua o reliquia de san Agustín en la iglesia?

En el interior de la iglesia, hay un altar dedicado al obispo de Hipona, con una pintura que representa a san Agustín y santa Mónica. Desde el principio, quedó claro que estas dos figuras, profundamente vinculadas a esta región, debían estar representadas en este edificio. Cabe destacar también que los cimientos de la iglesia fueron colocados por los Agustinos [la orden religiosa del Papa, nota del editor], a quienes inicialmente se les confió el proyecto. Las obras posteriores fueron posteriormente encomendadas a los Padres Palotinos, quienes completaron la construcción y asumieron la atención pastoral de la parroquia.

¿Han visitado ya otros Papas Santa María Regina Pacis?

Hemos recibido a Pablo VI, Juan XXIII, Juan Pablo II, el Papa Francisco y ahora al Papa León. Casi todos, en resumen, porque esta es la parroquia principal de Ostia. Como primera iglesia de la costa romana, sirve de referencia para toda la región y sus habitantes.

¿Cuántas personas se espera que asistan a la reunión del domingo?

La parroquia tiene una población de 26.000 habitantes. Lamentablemente, el número de fieles que podrán asistir a la misa dentro de la iglesia estará limitado a 500 personas por razones de seguridad y capacidad. Sin embargo, también instalaremos una pantalla grande en el exterior para que quienes permanezcan fuera puedan seguir el servicio, ya que estamos seguros de que habrá una gran afluencia.

¿Con qué grupos se encontrará el Papa antes de la Misa?

La parroquia cuenta con numerosos grupos: el oratorio, los scouts, el Camino Neocatecumenal, la Acción Católica, la Renovación en el Espíritu y otros. El Papa ha solicitado principalmente un encuentro con los niños de las clases de catecismo y los jóvenes de la parroquia. Quinientos de ellos participarán en este encuentro al aire libre. Posteriormente, se reunirá con los ancianos, los enfermos y los pobres —aproximadamente 250 personas— en el gimnasio. La visita comenzará a las 16:00 h y la misa se celebrará a las 17:00 h. Después de la Misa, el Papa se presentará ante la multitud para saludar a los fieles que permanecieron afuera.

¿Nos puedes hablar de tu parroquia?

Para el sacerdote, la parroquia es como su esposa. Siempre digo que Regina Pacis es una esposa maravillosa. Llevo seis años y medio como sacerdote aquí y siempre he visto a mucha gente de buena voluntad. He conocido a gente con un deseo sincero de involucrarse, vivir su fe y contribuir a la comunidad. Claro que hay dificultades y problemas, pero mi experiencia hasta ahora me demuestra que hay mucha gente de buena voluntad.

Es una parroquia activa y vibrante, un poco diferente a las parroquias del centro. Las afueras aún mantienen una conexión más directa con el entorno y, por lo tanto, con los residentes, lo que nos permite tener una parroquia muy concurrida.

Trabaja con dos vicarios parroquiales palotinos, como usted. ¿Cuál es la vocación de su congregación?