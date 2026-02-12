Aleteia
Aleteia Family
Aleteia Family
Actualidad
Historias
Estilo de vida
Espiritualidad
A Fondo
Desde Roma
Música
Cultura e Historia
Curiosidades
Viajes
Estilo de vida
separateurCreated with Sketch.

(VIDEO) Mitos de la nutrición…

whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Guillermo Arévalo - publicado el 12/02/26
whatsappfacebooktwitter-xemailnative
Más allá de las tendencias virales y consejos simplistas, la evidencia científica desmonta creencias comunes sobre la alimentación

En plena era de redes sociales, los consejos sobre nutrición, algunos bienintencionados y muchos erróneos, se propagan con facilidad. Pero la ciencia actual no siempre coincide con lo que solemos leer o escuchar. ¿Qué mitos aún persisten y cuáles son las verdades respaldadas por los estudios más recientes? Aquí te lo explicamos con claridad, de la mano de una experta en nutrición, la Lic. Cristina de Obeso Orendain.

¿Te ha gustado leer este artículo? ¿Deseas leer más?

Recibe Aleteia cada día.

Tags:
ciencianutricionsaludvideo
Newsletter

Recibe Aleteia cada día.

Oración del día
Hoy celebramos a...
Oración
Meditación
Evangelio del día