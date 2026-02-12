(VIDEO) Mitos de la nutrición…

Más allá de las tendencias virales y consejos simplistas, la evidencia científica desmonta creencias comunes sobre la alimentación

En plena era de redes sociales, los consejos sobre nutrición, algunos bienintencionados y muchos erróneos, se propagan con facilidad. Pero la ciencia actual no siempre coincide con lo que solemos leer o escuchar. ¿Qué mitos aún persisten y cuáles son las verdades respaldadas por los estudios más recientes? Aquí te lo explicamos con claridad, de la mano de una experta en nutrición, la Lic. Cristina de Obeso Orendain.

