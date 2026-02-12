Un joven arquitecto regresa una iglesia en Antioquía a su antigua gloria

En Antakya, ciudad del sur de Turquía afectada por los terremotos de 2023, el arquitecto Buse Ceren Gül está dedicando todos sus esfuerzos a la restauración de la iglesia ortodoxa griega de San Pablo, a pesar de que las obras están paralizadas por falta de financiación

Tres años después de los devastadores terremotos que azotaron el sur de Turquía, un joven arquitecto lidera una lucha simbólica: revitalizar una iglesia ortodoxa griega del siglo XIX, testimonio de la herencia cristiana de Antioquía. El 6 de febrero de 2023, un terremoto de magnitud 7,8, seguido pocas horas después por un segundo gran temblor, azotó el sur de Turquía y el norte de Siria. Más de 53.000 personas murieron en Turquía y casi 6.000 en Siria. En Antioquía, la antigua Antioquía, el centro histórico quedó prácticamente destruido.

Entre los edificios devastados se encuentra la Iglesia Ortodoxa Griega de San Pablo, de 166 años de antigüedad. Emblema desde hace mucho tiempo de la diversidad religiosa de la ciudad, pertenece a la comunidad ortodoxa de habla árabe, afiliada al Patriarcado Ortodoxo Griego de Antioquía.

Falta de financiación

La arquitecta Buse Ceren Gül, de 34 años, se ha encargado de restaurar el edificio. "El casco antiguo está en el corazón de los primeros recuerdos de quienes crecieron aquí", declaró a Associated Press (AP). "Cuando vi el lugar después del terremoto, me pregunté: '¿Hemos desaparecido?'".

Incluso antes del desastre, ya estaba trabajando en los planes de renovación de la iglesia. Paradójicamente, un mentor le había aconsejado diseñar los planos "de forma que la iglesia pudiera reconstruirse en caso de demolición". Nunca imaginó que el edificio quedaría reducido a ruinas. Tras el terremoto, logró recuperar sus planos de entre los escombros de su oficina.

Con el apoyo técnico y financiero del Fondo Mundial de Monumentos, una organización internacional para la preservación del patrimonio, su equipo retiró toneladas de escombros —de hasta cinco metros de altura— y reservó las piedras intactas para la reconstrucción. Pero el proyecto está ahora paralizado por falta de financiación. La ayuda para la reconstrucción se ha vuelto cada vez más escasa con el paso de los años.

Una comunidad vulnerable

Antes del terremoto, aproximadamente 10.000 cristianos vivían en la provincia de Hatay, una de las mayores concentraciones cristianas de Turquía fuera de Estambul. En Antioquía, el distrito histórico en torno a la avenida Saray reunía a cristianos, musulmanes y judíos de diferentes tradiciones.

Fadi Hurigil, presidente de la Fundación de la Iglesia Ortodoxa Griega de Antioquía, declaró a AP que la comunidad perdió "hasta el 95% de sus ingresos" tras el desastre. El alquiler de los comercios de la iglesia en la avenida Saray, antes frecuentados por turistas, era su principal fuente de ingresos.

Sin embargo, la mayoría de los fieles han abandonado el centro de la ciudad, que permanece en gran parte en ruinas. De las 370 a 400 familias ortodoxas que vivían en el centro de Antioquía antes de los terremotos, solo unas 90 han regresado definitivamente. Muchos esperan un plan urbanístico claro y la reconstrucción de sus hogares antes de considerar regresar.

El riesgo de una ruptura cultural

Antakya, ciudad bíblica fundada en el siglo VI a. C. —la Antioquía de los primeros siglos cristianos—, ha sobrevivido a numerosos terremotos a lo largo de su historia. La propia Iglesia de san Pablo ya había sido reconstruida en 1900 tras el terremoto de 1872.

Pero hoy, algunos temen que el prolongado éxodo de residentes altere permanentemente el equilibrio interreligioso de la ciudad. "Crecimos en la avenida Saray; hoy ya no existe", declaró a Associated Press Dimitri Dogum, rector de la Iglesia de San Pablo, cuya familia ha vivido en Antioquía durante cuatro siglos. "Muchos ya se han marchado, y la ciudad podría tardar otros cinco años en recuperarse".