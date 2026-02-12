¿Qué está pasando exactamente en el libro de Apocalipsis?

<em>El Apocalipsis es notoriamente difícil de comprender. Un docudrama revela su significado como nunca antes</em>

Si hay un libro de la Biblia que a la gente le cuesta entender, es el Libro de Apocalipsis.

El libro del Apocalipsis es notoriamente desafiante, debido a su uso intensivo de lenguaje apocalíptico y simbólico, y de imágenes dramáticas no lineales.

Escrito para animar a los cristianos perseguidos, el libro promete que Cristo finalmente triunfará sobre el mal. Sin embargo, es una parte de la Biblia difícil de entender.

Si alguna vez te has preguntado qué sucede exactamente en este libro, de qué se trata, no querrás perderte una poderosa película que llega a los Estados Unidos: El Apocalipsis de San Juan.

De Fathom Entertainment y Caravel Films llega este inolvidable docudrama que llevará al público a un viaje a través de la profecía y el misterio a medida que los eventos del Libro del Apocalipsis se desarrollan ante sus ojos.

El Apocalipsis de San Juan se presentará el 15 de febrero en inglés, el 16 de febrero en español y el 17 de febrero en inglés. Las entradas para los estrenos en Estados Unidos se pueden comprar en Fathom Entertainment o en las taquillas de los cines participantes (la ubicación de los cines está sujeta a cambios).

La profunda interpretación teológica de la película ayudará a los espectadores a comprender esta misteriosa parte de la Biblia como nunca antes.

El director Simon Delacre respondió preguntas de Aleteia sobre la próxima película.

¿Qué te inspiró a hacer esta película?

La inspiración original surgió de la profunda convicción de que el Apocalipsis ha sido profundamente malinterpretado. Para muchos, se ha asociado con el miedo, la especulación o el sensacionalismo, cuando en realidad es el libro de la esperanza por excelencia.

El Apocalipsis proclama la Segunda Venida de Cristo en gloria y majestad, y el triunfo definitivo del bien sobre el mal. Me sentí impulsado a realizar una película que ayudara a restaurar este libro a su significado original, tal como lo entendía la Iglesia primitiva: una profecía verdadera que anuncia la derrota final del mal y el regreso de Cristo en la consumación de la historia. Y cuando se estudia esta profecía con seriedad, queda claro que estos eventos no se mencionan como algo a millones de años de distancia, sino como una realidad mucho más cercana de lo que la mayoría de la gente imagina.

¿Cómo garantizar la exactitud del texto bíblico?

Desde el principio, la fidelidad a las Escrituras fue innegociable. La película se basa directamente en el texto bíblico, sin añadidos ni reinterpretaciones ficticias. Visualmente, también me inspiré en el arte sacro medieval, que buscaba representar las visiones del Apocalipsis de la forma más fiel y literal posible.

Al mismo tiempo, la Escritura nunca se lee de forma aislada. Nos apoyamos en gran medida en la exégesis tradicional de la Iglesia, en particular en los escritos de renombrados eruditos católicos como el venerable Bartolomé Holzhauser, san John Henry Newman, el padre Leonardo Castellani y monseñor Straubinger, entre otros, pensadores profundamente arraigados en las enseñanzas de los Padres de la Iglesia primitiva.

Cuando resulta apropiado, la película presenta estas enseñanzas tradicionales a la luz de las realidades contemporáneas, como las formas modernas de persecución que enfrentan los fieles. Toda decisión teológica, narrativa y visual se subordinó, en última instancia, a este marco bíblico y doctrinal.

¿Por qué es esta una historia que necesita ser contada ahora?

Porque vivimos en una época de profunda crisis espiritual, cultural y moral. Muchas personas perciben que algo anda muy mal, pero no saben cómo interpretar lo que ven.

El Apocalipsis habla precisamente de momentos como este. Nos recuerda que la historia no es un caos, que incluso cuando el mal parece triunfar, ya ha sido derrotado, y que Cristo sigue siendo el Señor de la historia. Esta película no ofrece escapismo; ofrece claridad, esperanza y perspectiva en un momento de confusión generalizada.

¿Qué es lo más importante que quieres que la gente sepa sobre esta película?

Que esta no es una película destinada a asustar, sino a iluminar. El Apocalipsis de San Juan es fiel, reverente y abiertamente católico. Invita al espectador a redescubrir el Apocalipsis no como un libro de terror, sino como la consumación del plan de Dios para la humanidad y un llamado a vivir con vigilancia, fe y esperanza.