La amistad: el amor que también se celebra este san Valentín

El día de San Valentín, está asociado generalmente a la celebración del amor romántico en una pareja. Sin embargo, el 14 de febrero, va más allá y es un buen momento para celebrar y agradecer a nuestros amigos, aquellos que nos han acompañado en los momentos más difíciles y que se han convertido en una red de apoyo.
Aquellas amistades que son un bálsamo al corazón y que curan con su presencia, aquellas amistades que nos ayudan a crecer, buscando un bien mayor para nosotros mismos y que sin dudarlo, están al alcance de una llamada.
El amor que da vida en lo cotidiano
En el Evangelio de Juan 15,13, encontramos un poderoso mensaje que Jesús nos regala: "No hay amor más grande que dar la vida por los amigos".
Por ello, este día, también es para recordar a quienes nos sostuvieron en los momentos más difíciles y fueron amigos. Y aunque ese tipo de amor no tiene nombre romántico, sí tiene profundidad, lealtad y permanencia.
Es por eso que cada momento, cada consejo, cada risa y cada consuelo, nos da vida. Así como el mismo Jesús nos invita a donarnos a nuestros amigos, como una verdadera muestra de amor. De modo que, estemos presentes para el otro en las buenas y en las no tan buenas.
Las amistades nos sostienen
Durante este mes, muchos se entristecen por no tener una pareja con quién compartir ese día, ni con quien tener una cita romántica. Dejando a un lado, las relaciones que sí tenemos y que aunque no son románticas, adquieren un gran valor en nuestra vida.
Es ahí donde las verdaderas amistades juegan un importante papel, pues más que amigos se convierten en nuestra red de apoyo y son también quienes nos sostienen en los malos momentos, pero que también nos acompañan en los momentos de alegría.
Hoy puedes agradecer a:
- La amiga que te acompañó en una ruptura.
- El amigo que estuvo durante un duelo.
- Quien te ayudó a volver a levantarte cuando perdiste la fe.
- Esa amistad que no juzgó, solo permaneció hasta verte mejor.
A veces el amor que salva no es el que promete eternidad, sino el que se queda cuando todo parece romperse.
¿Cómo honrar el amor de una amistad?
1Escribe un mensaje de agradecimiento
Ya sea mediante una carta, una nota o un mensaje de WhatsApp, donde le puedes hacer saber a la persona que no solo valoras su amistad, sino que también agradecer su tiempo.
2Llama a esa persona
No pierdas la comunicación con aquella amistad que se ha convertido en parte importante de tu vida y que ha estado contigo. Muchas veces dejamos pasar el tiempo y olvidamos a aquellos quienes genuinamente nos aman, por la rutina o cualquier otra situación. No dejes pasar la oportunidad y este día del amor y la amistad aprovecha para contactar a aquella amistad importante.
3Haz un gesto simbólico
Desde regalar una paleta con alguna pequeña nota agradeciendo su amistad, hasta un momento de convivencia. Estos detalles son los que hacen la diferencia por completo.
Finalmente, recuerda que el amor no se minimiza a una relación de pareja, sino que el amor es parte del ser humano, pues hemos sido creados para amar y ser amados. Así que no dudes en ponerte hacia tus seres queridos cada día y no solo el 14 de febrero.