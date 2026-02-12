James Van Der Beek, fe hasta el final

James Van Der Beek, la inolvidable estrella de Dawson's Creek, falleció el 11 de febrero tras dos años y medio de lucha contra el cáncer. Dijo que transformó su terrible experiencia en un viaje espiritual. "Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", declaró su familia

El actor estadounidense James Van Der Beek, protagonista de la exitosa serie de finales de los 90, Dawson's Creek , falleció el miércoles 11 de febrero. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", anunció su familia en la página oficial de Instagram del actor. Su fallecimiento se produce tras dos años y medio de lucha contra el cáncer colorrectal en etapa 3.

Fue en agosto de 2023 cuando James Van Der Beek recibió su devastador diagnóstico, que mantuvo en secreto hasta revelarlo públicamente en noviembre de 2024. Si bien la enfermedad lo afectó profundamente, tanto profesional como personalmente, no se dejó abatir.

Al contrario, consideró esta dura experiencia como lo mejor que le había pasado en la vida. "Creo que el cáncer realmente me dio consciencia plena", confesó al programa estadounidense TODAY el 19 de diciembre de 2025, explicando que había renovado su relación con Dios gracias a su cáncer.

"Antes del cáncer, intentaba integrar a Dios en mi vida lo máximo posible. Después del cáncer, siento que la conexión con Dios, sea cual sea su forma, es en cierto modo el propósito último de mi existencia en este planeta", declaró el actor, criado en una familia cristiana. Para él, ahora se trataba de ser un buen administrador de sus relaciones con los demás y, al hacerlo, de "conectar con la fuerza del amor de Dios, sea cual sea su forma".

El apoyo inquebrantable de su esposa