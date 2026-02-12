Cuaresma y Pascua 2026: el calendario de celebraciones presidido por León XIV

Durante 2026, todas las celebraciones de Cuaresma y Pascua serán presididas por el Papa León XIV

La Oficina de Celebraciones Litúrgicas de la Santa Sede anunció que todas las celebraciones de Cuaresma y Pascua serán presididas por el Papa León XIV. La Última Cena del Jueves Santo tendrá lugar en la Basílica de San Juan de Letrán —a diferencia del pontificado del Papa Francisco— y la Vigilia Pascual está programada para las 21:15 h en la Basílica de San Pedro el 4 de abril. El año pasado, esta importante época del año para los católicos estuvo marcada por un ambiente melancólico, ya que el pontífice argentino, gravemente enfermo, delegó todas las ceremonias a los cardenales.

Miércoles de ceniza y domingos de Cuaresma

El 15 de febrero, pocos días antes del inicio de la Cuaresma, el Papa emprenderá la primera etapa de su serie de visitas a parroquias romanas. Se dirigirá al sector sur, a la parroquia de Santa María Regina Pacis en Ostia, atendida por los Padres Palotinos. Celebrará allí la misa a las 17:00.

El Santo Padre inaugurará la Cuaresma —los 40 días de preparación para la Semana Santa y la Pascua— el 18 de febrero. Como es costumbre el Miércoles de Ceniza, se dirigirá a las 16:30 h a la iglesia de San Anselmo, en el Aventino, desde donde comenzará una procesión hasta la Basílica de Santa Sabina, a unos 350 metros de distancia. Allí, a las 17:00 h, el Papa celebrará la misa tradicional de este día, durante la cual se realizará el rito de la imposición de la ceniza en la frente de los fieles como signo de humildad.

Esta parada en el Aventino marca la primera 'estación' de la Cuaresma: una antigua tradición hace que ciertas iglesias de Roma sean designadas como iglesias de estación, en las que se realiza una ceremonia más solemne cada día hasta la Semana Santa.

El 22 de febrero, León XIV viajará de nuevo al corazón de la Ciudad Eterna y será recibido en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en Castro Pretorio para su segunda visita parroquial. En esta iglesia salesiana, situada cerca de la estación Termini, celebrará la misa a las 9:00 h.

El Papa y sus colaboradores en un retiro espiritual

Del domingo 22 de febrero (17:00 h) al viernes 27 de febrero (17:00 h), el Papa y la Curia participarán en los ejercicios espirituales cuaresmales. Este período de pausa en las actividades diarias para la oración y la meditación tendrá lugar este año en el Palacio Apostólico del Vaticano.

El domingo siguiente, 1 de marzo, el pontífice se desplazará a las afueras orientales de Roma, a la parroquia de la Ascensión de Nuestra Señora de Jesucristo, donde celebrará la misa a las 17:00. La orden religiosa dehoniana atiende a esta iglesia en el barrio obrero de Quarticciolo, una zona azotada por el narcotráfico y la delincuencia.

Para el tercer domingo de Cuaresma, León XIV visitará la parroquia de Santa María de la Presentación, al oeste de Roma, el 8 de marzo. Allí se celebrará una Misa a las 17:00. Finalmente, visitará la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús , al norte de la ciudad, el 15 de marzo, y también oficiará la misa a las 17:00.

La apertura de la Semana Santa en la Plaza de San Pedro

El 29 de marzo, el Obispo de Roma celebrará el Domingo de Ramos con una procesión a las 10:00 horas en la Plaza de San Pedro, recordando la entrada de Jesús en Jerusalén, recibida por una multitud entusiasta que agita hojas de palma, seguida de la Misa. Este rito marca el inicio de la Semana Santa que conduce a la Pascua.

El Jueves Santo, 2 de abril, se celebrará la Misa Crismal a las 9:30 h en la Basílica de San Pedro. Durante esta Misa, celebrada en diócesis de todo el mundo, los sacerdotes, reunidos en torno a su obispo, renuevan tradicionalmente sus votos de ordenación.

La liturgia también incluye la consagración del santo crisma, el óleo utilizado para los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y el Orden Sacerdotal, así como para la dedicación de iglesias y altares, y la bendición del óleo de los enfermos y de los catecúmenos.

El regreso de la “Última Cena” a la catedral del Papa

Al final del día, a las 17:30, León XIV acudirá a la Basílica de San Juan de Letrán, catedral de la diócesis, para presidir la Misa de la "Cena del Señor", que conmemora la última cena de Jesús. Durante esta celebración, tendrá lugar el rito del "lavatorio de pies", en referencia al gesto de Cristo que lavó los pies de sus discípulos al comienzo de la Última Cena.

Al celebrar la Misa en Letrán, León XIV revivió la costumbre de sus predecesores, una costumbre que Francisco había abandonado. Durante su pontificado, el argentino prefirió visitar lugares marcados por el sufrimiento —cárceles, centros para personas con discapacidad—, fiel a una práctica que había adoptado cuando era arzobispo de Buenos Aires.

El Viernes Santo, 3 de abril, único día del año en que la Iglesia católica no celebra la Misa para conmemorar la muerte de Cristo, hay dos celebraciones previstas: a las 17.00, la de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro, donde suele ser el predicador de la Casa Pontificia quien pronuncia la homilía ante el Papa; y a las 21.15, el Vía Crucis, un importante evento romano que tiene lugar al anochecer en las laderas del Coliseo, en presencia del Papa y del alcalde de la ciudad.

Las solemnes celebraciones de la Pascua

León XIV presidirá la Vigilia Pascual el sábado 4 de abril a las 21:00 h en la Basílica de San Pedro. Celebrará una segunda Misa de Pascua el domingo 5 de abril a las 10:15 h en la Plaza de San Pedro, que, como cada año, se adornará con miles de flores para esta ocasión que marca la mayor fiesta cristiana.