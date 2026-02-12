8 frases que no sabías que los santos nunca dijeron

Se atribuyen frases a los santos que en realidad nunca dijeron, así es que presentamos lo que sabemos sobre los verdaderos orígenes de estos dichos populares

Las frases de los santos han sido durante mucho tiempo una fuente de oración e inspiración para los católicos. Consideremos las palabras de Agustín en sus Confesiones: "Nuestros corazones fueron hechos para Ti, oh Señor, y están inquietos hasta que descansan en Ti", o las palabras de san Francisco de Sales en una carta: "No desees ser otra cosa que lo que eres, y trata de serlo perfectamente".

Aunque hay infinidad de citas legítimas de santos, también hay otras muchas que se atribuyen comúnmente a santos, pero que en realidad ningún santo dijo ni escribió.

Aquí hay algunos dichos que todo el mundo parece creer que fueron citadas por santos, pero que no se pueden verificar en ninguna parte. O bien han sido modificadas a lo largo de los años por la tradición oral, o bien han sido parafraseadas, o simplemente inventadas.

1 SANTA CATALINA DE SIENA

Ella nunca dijo: "Sé tú mismo y encenderás el mundo". Entonces, ¿qué dijo ella? En una carta, Santa Catalina escribió: "De dónde proviene: si eres lo que debes ser, incendiarás toda Italia, y no solo aquello».

2 Santa Juana de Arco

Esta santa nunca dijo: "No tengo miedo, nací para hacer esto". Sin embargo, durante su juicio, según se informa, dijo: "No temo a los soldados, pues mi camino está abierto". Juana añadió: "Y si vienen los soldados, tengo a Dios, mi Señor, que sabrá despejar el camino que conduce a mi señor el Delfín. ¡Para eso nací!"

3 San Pío de Pieltrecina

No sabemos si el Padre Pío dijo: "Reza, espera y no te preocupes". Muchas personas han dicho que él dijo cosas como estas, pero no sabemos si utilizó estas palabras exactas.

4 San Francisco de Asís

"Predica el Evangelio en todo momento, utiliza palabras si es necesario", es una frase que san Francisco de Asís nunca dijo. Parece ser que escribió en la Regla para su comunidad: "Todos los hermanos… deben predicar con sus obras". De hecho, San Francisco de Asís es un santo al que se le atribuyen muchas citas…

5 Otra de san Francisco de Asís

San Francisco tampoco dijo: "Seños, hazme un instrumento de tu paz", ni escribió la popular "Oración por la Paz".

La Oración por la Paz es una composición del siglo XX que se hizo popular gracias al papa Benedicto XV. Más tarde se atribuyó erróneamente a San Francisco porque parecía estar en consonancia con su carisma.

6 San Ignacio de Loyola

Este santo nunca dijo: "Trabaja como si todo dependiera de ti; reza como si todo dependiera de Dios". Esta popular frase puede resumir parte del pensamiento ignaciano, pero no tiene ninguna fuente aparente.

7 Santa Teresa Benedicta de la Cruz

Santa Edith Stein no dijo: "El mundo no necesita lo que las mujeres tienen, necesita lo que las mujeres son". Desgraciadamente, esta inspiradora frase no es una cita textual. Sin embargo, sí escribió: "Los niños en la escuela… no necesitan simplemente lo que tenemos, sino más bien lo que somos".

8 Santa Teresa de Calcuta

La madre Teresa no dijo: "Si quieres cambiar el mundo, veta a casa y ama a tu familia". Ella sí dijo que el amor comienza en el hogar, pero también afirmó con valentía durante su visita a los Estados Unidos:

"Si recordamos que Dios nos ama y que podemos amar a los demás como Él nos ama, entonces Estados Unidos puede convertirse en un signo de paz para el mundo". "Desde aquí debe salir al mundo una señal de cuidado hacia los más débiles de los débiles: los niños no nacidos. Si se convierten en una luz ardiente de justicia y paz en el mundo, entonces serán fieles a lo que defendían los fundadores de este país".